"Oamenii vorbesc. Partidele să tacă!". Tudorel Chesoi, candidat independent la Consiliul Local Constanţa, susţinut de Valentin Vrabie

"Oamenii vorbesc. Partidele să tacă!". Tudorel Chesoi, candidat independent la Consiliul Local Constanța, susținut de Valentin Vrabie

Consilierul Tudorel Chesoi, candidat independent pentru un nou mandat în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța, beneficiază de susținerea mai multor persoane importante. Printre acestea se află și fostul primar al comunei Peștera, independentul Valentin Vrabie, care candidează la alegerile din 5 iunie la Primăria Medgidia.„Ne-am cunoscut în urmă cu doi ani și am apreciat la domnul Tudorel Chesoi principiile sănătoase pe care le are. Avea posibilitatea să meargă la orice partid, multe l-au și curtat, i-au propus să candideze din partea lor, însă a refuzat deoarece și-a dat seama de mizeria care există acolo. La fel ca și mine, nu s-a regăsit în niciun partid și atunci a ales să candideze independent. Îl apreciez și, tocmai din acest motiv, recomand constănțenilor să-l voteze, deoarece are idei sănătoase, în interesul celor din Constanța. Chiar eu am avut multe de învățat de la domnia sa în acești doi ani de când ne cunoaștem. Susținerea mea a venit deoarece mi-am dat seama că avem interese comune, toate numai și numai în interesul cetățenilor care nu mai au încredere în partide. Amândoi ne-am dat seama că putem face încă multe pentru copiii noștri, prin puterea exemplului, prin fapte, putem fi modele pentru tineri”, a declarat Valentin Vrabie.La rândul lui, Tudorel Chesoi a spus că Valentin Vrabie este un model, un om care a creat o administrație puternică și independentă.„Am fost de multe ori la Peștera și am fost plăcut impresionat de felul în care primarul lucra alături de consilierii locali, și ei independenți. Atunci când am văzut mesajul de campanie al domnului Vrabie – “Oamenii vorbesc. Partidele să tacă!” am înțeles că a venit momentul independenților, al celor care nu urmează interese de partid, ci interesul omului de rând. Și eu candidez independent pentru Consiliul Local Municipal Constanța și mă bucur că am susținerea domnului Vrabie”, a declarat Tudorel Chesoi.În altă ordine de idei, săptămâna trecută, doi membrii marcanți ai Partidului Național Țărănesc, ambii fiind și membrii ai Fundației „Iuliu Maniu – Ionel Mihalache” au venit special la Constanța pentru a-i fi alături în campania electorală lui Tudorel Chesoi.Este vorba despre profesorul dr. Anca Zlătescu, președintele Fundației „Iuliu Maniu – Ionel Mihalache” și fostul ministru al Educației Naționale în perioada anilor 1996 – 1997, profesor Virgil Petrescu, si el membru al aceleiași fundații.„Am venit la Constanța pentru a da o recomandare din toată inima din partea Fundației pe care o reprezint. Domnul Todorel Chesoi este membru vechi al Fundației Iuliu Maniu – Ion Mihalache, fundație înființată în anul 1992 pentru cinstirea memoriei marilor făuritori ai partidului. Seniorii Corneliu Coposu, Ion Rațiu și Ion Diaconescu sunt numai câțiva dintre membrii fondatori ai Partidului Național Țărănist. Apreciem drept deosebită activitatea domnului consilier Tudorel Chesoi în calitate de reprezentant al Fundației la Constanța. De asemenea, inițiativele sale în Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt meritorii, fiind mereu în slujba cetățeanului. Sprijin candidatura independentă a domnului Tudorel Chesoi l alegerile locale din acest an, având în vedere că pe această cale va putea continua promovarea inițiativelor sale valoroase în Consiliul Local Municipal Constanța”, a declarat profesor dr. Anca Zlătescu.La rândul său, fostul ministru al Educației Naționale, prof. Virgil Petrescu l-a prezentat pe Tudorel Chesoi ca pe un om capabil să ducă până la capăt proiecte ce sunt în interesul constănțenilor.„Îl cunosc de ani buni pe domnul Chesoi ca pe un om cinstit, un om de cuvânt. Domnul Chesoi are un mare avantaj. El candidează independent, deci nu este împins de la spate, sau forțat, sau să i se recomande de către o formațiune politică ce să facă. Așadar, face exact ce consideră el pentru constănțeni. Mai are un avantaj dacă va fi ales, sper. În discuțiile, de multe ori la limită, între grupuri din partea mai multe partide, el poate să fie o persoană care să coaguleze în jurul unei anumite idei, în jurul unui anumit proiect. Poate să reușească să-și obțină proiectele pe care le susține cu mai mult succes decât dacă ar fi din partea unui partid. Pentru neamurile și cunoștințele mele din Constanța, recomandarea este foarte fermă. Îi rog pe cei care mă cunosc din Constanța, și pentru cei care nu mă cunosc, dar îl cunosc pe domnul Chesoi, să îl voteze, măcar pentru acele lucruri care vor fi în avantajul lor”, a spus Virgil Petrescu.