"Oamenii străzii din Cernavodă sunt cazaţi la adăposturile de iarnă"

Gheorghe Hânsă:

"Oamenii străzii din Cernavodă sunt cazați la adăposturile de iarnă"

Reprezentanții Primăriei Cernavodă sunt hotărâți să facă tot ceea ce le stă în putere pentru ca locuitorii fără acoperiș deasupra capului să nu fie nevoiți să îndure frigul iernii.„Odată cu scăderea temperaturilor sub zero grade Celsius, Primăria Cernavodă și Direcția de Asistență Socială au luat măsuri pentru adăpostirea, pe timp de iarnă, a tuturor oamenilor străzii. Pentru protejarea acestora de gerurile năprasnice ale iernii, Direcția de Asistență Socială a demarat o acțiune de identificare a persoanelor care locuiesc pe străzi, și de a le găzdui la Adăpostul Sfânta Maria, până la îmbunătățirea vremii. Până în prezent, au fost identificate nouă persoane nevoiașe, care primesc în perioada de iarnă, din partea Autorităților Locale, adăpost și hrană caldă. Așadar, oamenii străzii din Cernavodă sunt cazați la adăposturile de iarnă”, a declarat primarul orașului Cernavodă, Gheorghe Hânsă.El a adăugat că acțiunea de sprijinire a persoanelor fără adăpost va continua și în perioada următoare, până la sfârșitul iernii. Această acțiune este sprijinită și de Spitalul Orășenesc Cernavodă, care acordă îngrijiri medicale gratuite celor care îndură gerul în stradă.Până în prezent, la Unitatea de Primiri Urgențe, au fost înregistrate două cazuri de hipotermie ușoară și aproximativ 10 cazuri de alte afecțiuni specifice frigului. Persoanele înghețate de frig au fost ridicate de pe străzi de către echipajele de la Ambulanță și transportate la spital.„Acești pacienți au beneficiat în mod gratuit de îngrijiri medicale de urgență și spitalizare timp de trei zile, timp în care le-au fost acordate servicii de tratament, investigații medicale, igienizare și chiar deparazitare. În urma investigațiilor medicale, au fost identificate două cazuri de TBC, care au fost luate sub strictă evidență de către medicii specialiști, care le acordă în prezent tratament specific acestui tip de virus. Persoanele nevoiașe care au primit îngrijiri medicale, au fost preluate ulterior de către Direcția de Asistență Socială, pentru a le adăposti”, a mai spus primarul Hânsă.Pe de altă parte, oamenii străzii beneficiază, de asemenea, de sprijin permanent din partea serviciului Evidența Populației din cadrul Primăriei Cernavodă, în vederea punerii acestora în legalitate prin eliberarea de cărți de identitate provizorii.