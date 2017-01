În audiență,

Oamenii se roagă de primar, ca de Dumnezeu

„Nu mai are bărbat, iar surorile sale nu vor să o ajute deloc. Nici nu vor să o vadă. A avut un băiat care a purtat-o cu el prin străinătate la cerșit. Asta făceau. Asta au făcut toată viața: cerșeau. Iar acum a rămas doar ea. A fost găsită în stradă, în Constanța, și au adus-o aici, după ce au înțeles că are rude în Săcele”, a început primarul comunei Săcele povestea unuia dintre cazurile sociale din registrul său de audiențe. În comuna Săcele, ușa primăriei este deschisă mereu sătenilor, așa cum a remarcat primarul Ion Oprea. „Vine omul când poate. Nu am un program de audiențe. La mine găsesc oamenii deschidere în orice moment”, a explicat el. Oprea a mărturisit că s-a confruntat recent cu o situație deosebită: s-a trezit la primărie cu o femeie de vreo 70 de ani cu probleme psihice, care se întorsese din Italia, de la cerșit, fără acte de identitate. „Are într-adevăr o situație precară, dar nu avem cum să intervenim în fiecare caz în parte. Trebuie să îi ajutăm în primul rând pe cei care chiar au nevoie de ajutorul nostru, cei care nu mai au nimic. Și nu pe cei care nu au pus o sapă în mână în viața lor și au preferat să cerșească. Cu toate acestea, am reușit să îi fac un dosar pentru a primi un ajutor social” - a mai spus el. Ion Oprea a remarcat că problemele localnicilor atârnă foarte greu pentru administrația locală, pentru că există prea puține soluții. Oamenii se plâng, mai ales, de condițiile pe care trebuie să le îndure din cauza frigului și a ploilor. „Nu au lemne, nu au cu ce să se încălzească și aceasta este doar prima etapă a greutăților. Să vedem cum va fi când va veni gerul”, a mai spus el. Dacă primăria nu poate veni în sprijinul tuturor nevoiașilor, în schimb a rezolvat problema lemnelor și a combustibilului pentru unitățile școlare din comună. Aruncat în plină stradă Primarul comunei Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, a trebuit să facă față unor situații asemănătoare. „Am găsit acum două săptămâni un bărbat de vreo 50 de ani în plină stradă. Sunt foarte rare cazurile de acest tip la noi în comună. Nici acest bărbat nu este de la noi, dar nu puteam să îl las așa. L-am dus la Palazu Mare, pentru că avea probleme cu plămânii”, povestește primarul. La fel ca mai toți primarii care trăiesc în mijlocul sătenilor și nu sunt cu nasul pe sus, cramponându-se de formalități, Viorel Bălan are „program de audiențe” chiar în momentul în care omului îi arde buza, când îl doare ceva. „În ultima vreme, asistenții personali sunt cei ce vin mai des «în audiență». De trei luni nu au venit banii pentru plata lor. Guvernul nu are fonduri și nici noi nu avem cum să îi ajutăm. Dacă le-am plăti lor sumele aferente, ar însemna să renunțăm să mai achităm banii pentru cheltuielile noastre de funcționare”, a atras atenția el. În comune, primarii sunt Dumnezeul nevoiașilor. Oamenii vin „în audiență” să-și plângă necazurile și să ceară ajutorul, mai ceva decât o fac la icoană, când se roagă la Cel de Sus. Își pun speranța în agenții economici Interlocutorii noștri au relatat că sunt în căutarea soluțiilor economice la problemele sociale ale comunelor. Poartă discuții și au întâlniri și cu oamenii de afaceri, cu posibilii investitori, punându-și speranța în proiectele acestora, care ar putea asigura noi locuri de muncă pentru localnici. Viorel Bălan s-a declarat optimist în privința viitorului fermei avicole din localitate. El a subliniat că există un investitor turc foarte interesat de aceasta și care vrea să o populeze începând cu luna noiembrie.