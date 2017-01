„Oamenii din cartierul Poarta 6 trebuie ajutaţi“

Iustin Fabian Roman, candidatul ARD pe Colegiul 6

„Oamenii din cartierul Poarta 6 trebuie ajutați“

Candidatul Alianței România Dreaptă (ARD) Constanța pe Colegiul 6 pentru Camera Deputaților, Iustin Fabian Roman, este om de afaceri. Are 38 de ani și este licențiat al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. Tânărul politician este căsătorit și are doi copii. La alegerile din luna iunie, el a fost ales consilier în cadrul Consiliului Local Constanța. Recent, Iustin Fabian Roman a decis să pună în practică unul dintre proiectele pe care le promovează: să ajute, ca politician, societatea în care s-a dezvoltat ca om de afaceri.- Care credeți că este cea mai mare problemă a locuitorilor din Colegiul 6, în care candidați?- Din păcate, am observat în timpul vizitelor mele în Colegiul 6, în special în cartierul Poarta 6, o frică a oamenilor de a nu fi dați afară de la serviciu din cauza preferințelor politice pe care le au. Oamenii sunt cu adevărat speriați să nu fie „pârâți” de unul sau de altul că au stat de vorbă cu un candidat de la alt partid decât PSD. S-au făcut presiuni asupra oamenilor pentru a nu-și arăta adevărata opțiune politică. Parcă ne întoarcem în timp, la regimul comunist. Nu este o situație normală. Oamenii aceștia și așa trăiesc într-o zonă a orașului în care infracționalitatea a atins cote îngrijorătoare, care ar fi trebuit să pună la treabă autoritatea publică, dar nu a făcut-o, din păcate. Părinții trăiesc în teroare, se gândesc mereu la riscul pe care și-l asumă numai pentru că își lasă copiii să se ducă singuri la școală. Este de neimaginat. Am auzit povești care m-au înspăimântat și m-am gândit ce aș fi făcut eu, ca părinte, dacă aș fi fost într-o asemenea situație. Locuitorii din cartierul Poarta 6 trebuie ajutați din acest punct de vedere, este necesar să le oferim liniștea pe care o merită oricare locuitor al Constanței.- Ce anume v-au povestit oamenii?- Oamenii se plâng din cauza consumatorilor de droguri, spun că găsesc seringi folosite în scările blocurilor sau pe stradă, în locurile în care se joacă cei mici, în parcuri. Contrabandiștii de țigări vând la colțul străzii chiar și copiilor. Ca părinte, mă înspăimântă ce se întâmplă acolo, iar ca politician sunt conștient că nimeni nu i-a ajutat pe locuitorii din această parte a orașului și că trebuie să fac ceva pentru a rezolva situația.- Care este soluția?- Trebuie înființată o subsecție de Poliție în Poarta 6. Cartierul aparține de Secția 5, care este totuși destul de departe și se ocupă de o zonă destul de mare și de dificilă a Constanței. Este necesar ca oamenii să se simtă protejați, să nu mai simtă teamă. În Poarta 6 mai există o problemă. S-a construit în urmă cu câțiva ani o piață în care ar fi trebuit să își amenajeze spații de vânzare producătorii de legume și fructe. Numai că, spațiile au fost închiriate până la urmă altor comercianți, iar legumele și fructele au ajuns să fie vândute de pe scările pieței, în locuri absolut nepotrivite. Nu este o situație normală, pentru că în acea zonă este nevoie de o piață agro-alimentară.- Se spune că Poarta 6 este un cartier „PSD-ist”. Ați fost primit cu ostilitate?- Nu este adevărat că Poarta 6 este un cartier PSD-ist sau USL-ist. Știu, în primul rând, că se dorește împământenirea acestei idei, chiar dacă nu este reală. Am fost și am vorbit cu oamenii din Poarta 6 și am fost primit foarte bine de cetățeni. Am discutat cu ei, încercăm să găsim împreună soluții la toate problemele pe care le întâmpină, pentru ca, din postura de parlamentar, să îi ajut în mod real. Oamenii trebuie să înțeleagă că la aceste alegeri se votează uninominal, se votează omul cel mai potrivit pentru a-i reprezenta în Parlament, pentru a-i ajuta să ducă un trai mai bun.- Ce le transmiteți alegătorilor?- Să aleagă înțelept, să se gândească nu numai la prezent, ci mai ales la viitor, la viitorul copiilor lor. Știu că oamenii sunt neîncrezători în politicieni, dar noi, cei tineri, trebuie să schimbăm această percepție. Eu, ca tânăr politician, am simțit că trebuie să mă implic pentru a-mi ajuta concetățenii. Nu este de ajuns ca un politician să promită în campanie, el trebuie să-și ajute colegiul și în cei patru ani pe care îi petrece în Parlament. Nu este firesc ca un candidat să ajungă deputat, iar apoi să slujească numai interesele partidului său, nicidecum pe cele ale oamenilor care l-au ajutat, prin votul lor, să ajungă în Parlament. Colegiul trebuie să rămână prioritatea. S-a greșit mult în politică, iar aceste greșeli trebuie sancționate. Și cred cu tărie că este nevoie de politicieni tineri, asemenea mie, care să reprezinte oamenii, cetățenii de rând, nu interesele vreunui grup de interese. Numai așa oamenii vor avea un trai mai bun.