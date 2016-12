Oameni de afaceri din Israel, interesaţi să investească în Mangalia

1

Tot inainte !

Este nevoie acuta de investitii care sa insemne multe locuri de munca si altele decat in turism sau activitati recreative pentru bogati,cum ar fi echitatia sau alte distractii cu caii. Mangalia e turistica in jur de patru luni pe an, dar si asa, nu se valorifica potentialul mare de resura umana,care e in continuare la limita subzistentei. Indiferent de varsta,foarte multi mangalioti nativi se gandesc serios sa plece definitiv din oras,tocmai pentru ca nu se vede perspectiva schimbarilor in bine cu privire la situatia ocupationala.Daewoo Mangalia nu mai este de multa vreme o optiune pentru cine-si doreste un nivel de trai si un loc de munca bune si cat de cat sigure.Piata muncii practic nu exista iar cursurile de calificare raman rentabile doar pentru organizatorii cursurilor,cursantii ramanand doar cu timpul irosit acolo,fara sperata locurilor de munca.E bine ,zicem,si cu caii dar cativa vizitatori zambareti si amabili ,nu rezolva problemele.Trebuie o actiune constanta de atragere de investitori,sa nu ne oprim si sa credem ca gata,daca vin evreii la plimbare,se rezolva doar cu ei,sigur!