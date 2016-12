"O posibilă înţelegere UNPR - Mişcarea Populară este o minciună stalinistă"

Traian Băsescu:

"O posibilă înțelegere UNPR - Mișcarea Populară este o minciună stalinistă"

Președintele Mișcării Populare, Traian Băsescu, a declarat că este exclusă o înțelegere politică între UNPR și partidul pe care îl conduce, precizând că zvo-nurile din spațiul public în acest sens sunt „minciuni staliniste”.„Este exclus. Am mai văzut unii analiști spunând cu foarte mult aplomb că au fost discuții între UNPR și Mișcarea Populară. Este o minciună de tip stalinist. N-am avut niciodată discuții cu Gabriel Oprea pe această temă. Singura discuție pe care am avut-o cu Gabriel Oprea a fost înainte de Consiliul JAI, când eu i-am cerut o întâlnire, să-i spun punctul de vedere cu privire la migranți. Nu am discutat nimic despre colaborarea între cele două partide”, a spus Traian Băsescu la un post de televiziune.Întrebat dacă s-ar mai așeza la masă cu liderul UNPR, Gabriel Oprea, pentru negocieri politice, fostul șef al statului nu a dat un răspuns clar.„Hai să ajungem până la alegeri. Aici nu discutăm numai de Gabriel Oprea, ci de un rezultat care o să fie și de obligația ca partidele parlamentare să dea un guvern. În orice caz, ce vă garantez - eu nu voi fi la masa negocierilor, pentru că nu mai am ce să negociez pentru mine, nu mai vreau nimic pentru mine de la politică, dar vreau să construiesc un partid”, a afirmat Traian Băsescu.