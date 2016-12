O nouă armă pentru Palaz împotriva lui Nicuşor

O nouă armă pentru Palaz împotriva lui Nicușor

În cursul zilei de joi, Curtea de Apel Constanța s-a pronunțat în dosarul 360/36/2011 prin care Consiliul Județean Constanța a declarat recurs împotriva sentinței pronunțate de către Tribunalul Constanța în procesul cu Ministerul Apărării Naționale privind imobilul-clădire din Municipiul Constanța, Strada Mircea cel Bătrân 106. Prin decizia civilă 714/CA, recursul CJC a fost respins ca nefundat. Curtea de Apel a stabilit că hotărârea CJC 153/2009 este nelegală, decizia fiind irevocabilă. Reamintim că încă de acum doi ani, Consiliul Județean Constanța încearcă să reducă spațiul în care își desfășoară activitatea Centrul Militar Județean Constanța. Astfel, consilierii județeni au decis în primăvara lui 2009 ca o parte din imobilul situat pe strada Mircea cel Bătrân numărul 106 să fie dată în administrare Direcției Județene a Arhivelor Naționale și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“.Luând această inițiativă fără un acord din partea Ministerului Apărării Naționale, CJC s-a trezit cu proces în instanță din partea MApN. De asemenea, în martie 2011, prefectul Claudiu Palaz a făcut plângere penală împotriva lui Nicușor Constantinescu pentru abuz în serviciu și a solicitat instanței suspendarea efectelor hotărârii numărul 153.„Reamintesc faptul că la începutul lui martie a acestui an am decis atacarea în instanță a acestui act administrativ, după ce Nicușor Constantinescu, președintele CJC, luase hotărârea de a debranșa de la utilități clădirea în cauză, punând în pericol chiar activitatea Serviciului de Urgență 112 și, implicit, siguranța cetățenilor județului nostru. Blocând astfel acest abuz în serviciu al lui Nicușor Constantinescu, am reușit să asigurăm funcționarea în condiții normale a instituțiilor care func-ționează în acest imobil. Acum, prin decizia Curții de Apel, toate prevederile Hotărârii 153/15.05.2009 sunt nule, iar președintele CJC trebuie să se conformeze. De asemenea, îl informez pe această cale că voi folosi decizia Curții de Apel în procesul penal pe care i l-am intentat pentru abuz în serviciu”, a declarat prefectul județului Constanța Claudiu Palaz.