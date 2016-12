O constănţeancă, în fruntea Guvernului? Sevil Shhaideh, propunerea PSD la funcţia de premier

1

pazea vin tatarii !

AM GLUMIT . Etnia nu conteaza si noi anti psd-istii am demonstrat-o prin alegerea lui Johanis sau sustinerea frantuzoaicei in timp ce nationalistii ne huleau ( tradatori de neam , vinduti occidentullui , sorosisti etc ) fara sa inteleaga ca a venit timpul deschiderii spre valorile internationale Dovada ? ati vazut ce schimbati in bine sint cei care au plecat afara ?si nu numai material ci de perceptie a realitatii -mai greu de prostit. Ca este femeie , iar nu ne afeceaza noi le-am promovat mai intens ca PSD. Profesional sta fb. DAR , nu-mi place pentru ca este ,, fina ,,lui Dragnea si Constantinescu asta arata legatura strinsa pe care a avut-o cu mafiotii politici Sigur a facut-o ca ca protejeze afacerile sotului Stim bine cum procedeaza la noi mediul de afaceri arab -Cineva , pe Ev Z. a ridicat o problema reala - nu cumva poate deveni Romania o fisura la UE prin posibila scurgere de informatii la nivel inalt la care are acces d.na catre Siria ? nu este clar sotul in ce echipa joaca pe acolo SRI : ochii mari ! prin aceasta numire este clar ca Dragnea nu are incredere in nimeni nici macar in Ponta ( ca asta o ia pe aratura daca ii dai putere ) Ii trebuie un executant loial cu misiunea de a spala trecutul penalilor din PSD ( dar asta se face numai prin terfelirea democratiei )