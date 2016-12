O centenară din Mangalia, premiată de municipalitate

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a oferit, zilele trecute, un ajutor financiar în cuantum de 1.000 de lei și un buchet de flori unei persoane din localitate care a împlinit onorabila vârstă de 100 de ani. În semn de prețuire pentru că a ajuns la această vârstă, edilul s-a deplasat personal la locuința Mariei Stoica, transmițându-i acesteia urări de sănătate. Emoțiile au fost pe măsură, când femeia a primit din partea primarului și un tort pentru a marca momentul așa cum se cuvine. Maria Stoica a muncit o viață întreagă ca lucrător în agricultură și nu a beneficiat decât de o pensie mizeră de numai cinci lei, la care familia a fost dispusă să renunțe. În prezent, atât centenara, cât și familia care are grijă de ea nu își doresc decât să suporte mai ușor povara bătrâneții. „Este cel mai vârstnic locuitor al orașului Mangalia și am dorit să fim alături de dumneaei să o felicităm și să îi transmitem toate gândurile bune. Rolul nostru este să fim aproape de oameni și să le oferim ajutorul ori de câte ori au nevoie”, a precizat edilul Cristian Radu. Ajutor din partea municipalității a primit și un alt cetățean din zona Albatros. Este vorba de Aurel Polojan, care a rămas fără un picior în urma unei arterite netratate și avea nevoie de un cărucior cu rotile. Edilul s-a deplasat și la locuința bărbatului pentru a-i aduce căruciorul. „Realitatea străzii spune foarte multe. În deplasările mele în diferite cartiere ale orașului, am identificat foarte multe probleme cu care oamenii se confruntă. Mergând pe stradă, am întâlnit acest cetățean pe care l-am întrebat dacă are nevoie de un cărucior cu rotile și astăzi am venit să i-l aduc. Numai dacă suntem pe teren putem afla ce își doresc oamenii, ce probleme au. De aceea, dorim să venim în întâmpinarea dumnealor, să fim alături de ei atunci când au nevoie de noi”, a mai precizat Cristian Radu.