Numărul poliţiştilor, insuficient în sezonul estival

La Năvodari

Numărul polițiștilor, insuficient în sezonul estival

În perioada 16 - 18 martie, la București, s-a desfășurat Adunarea Generală a Asociațiilor Orașelor din România. Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a profitat de această întrevedere pentru a-și spune of-ul și a ridicat mai multe probleme cu care se confruntă administrațiile locale din România, în special cea de la Năvodari. Astfel, Matei a discutat cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Educației, Mihail Grancea, cu privire la construirea celui de-al doilea corp al Școlii „Tudor Arghezi”, de pe str. Pescărușului. De asemenea, primarul orașului Năvodari l-a abordat pe secretarul de stat de la Ministerului Muncii, Valentin Mocanu, privind problema subfinanțării primăriilor, în ceea ce privește salariile însoțitorilor persoanelor cu handicap, a indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a persoanelor beneficiare conform Legii venitului minim garantat. Matei a specificat că „există anumite aberații legislative care nu dau nici cel puțin posibilitatea primăriilor să plătească venitul minim garantat din fondurile proprii, dacă acestea există”. Limitarea numărului angajaților primăriei În discuțiile sale cu reprezentanții Agen-ției Naționale a Funcționarilor Publici, Matei a ridicat problema Ordonanței de Urgență 63/2010, care limitează numărul angajaților primăriei. Edilul a menționat că problema principală pe care această ordonanță o are este că nu face distincție între funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriilor, administrațiile locale fiind obligate să externalizeze serviciile. Printr-o astfel de acțiune, se dublează costurile prin plata TVA-ului și a spețelor bancare. În plus, Matei a vorbit despre limitarea numărului de polițiști locali, conform Ordonanței de Urgență 63/2010. Potrivit declarațiilor lui Matei, Institutul Național de Statistică a raportat că orașul Năvodari are 36.000 de locuitori, numărul polițiștilor distribuiți fiind raportat la această cifră. Matei afirmă că orașul său are 40.000 de locuitori, astfel că numărul necesar al forțelor de ordine trebuie să fie mai mare. Matei a mai declarat că starea de infracționalitate are un specific în fiecare localitate, fapt ce trebuie luat în calcul în momentul în care se stabilește numărul polițiștilor locali ce vor asigura paza și protecția orașului: „Pe timpul sezonului, Năvodariul își dublează populația, datorită turiștilor. E frustrant faptul că, cel puțin pe timp de sezon, nu pot să-mi angajez 10 -15 polițiști care să asigure securitatea turiștilor și a copilașilor care vin în Tabăra de la Năvodari”. În final, primarul orașului Năvodari a propus rezoluția de desființare a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și înaintarea acestei rezoluții Guvernului României, rezoluția fiind votată în unanimitate de toți primarii prezenți la adunare.