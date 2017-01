„Numărul locuitorilor este un indice de fum” pentru calcularea bugetelor primăriilor

Finanțarea primăriilor în funcție de numărul de locuitori este o idee mai mult decât proastă, susțin mai mulți primari din mediul rural din județul Constanța. Cel mai probabil, ca ei mai sunt mulți alții în țară. Și asta pentru că, așa cum a declarat și primarul comunei Independența, Cristea Gâscan, primăriile „nu dau de mâncare cu lingurița la locuitori”, ci administrațiile locale trebuie să asigure servicii pentru comunitate. Propunerea înaintată la întâlnirea pe care reprezentanți ai administrațiilor locale au avut-o de curând cu autorități de la centru, potrivit căreia finanțarea primăriilor să se facă în funcție de numărul de locuitori, nu este agreată de prea mulți primari. „Numărul locuitorilor este un indice de fum”, a declarat primarul comunei Independența la solicitarea noastră de a comenta o eventuală decizie în acest sens. Gâscan a dat exemplu chiar comuna Independența, care are 3.300 de locuitori în cele cinci sate aparținătoare. Astfel că, în fiecare sat există câte o biserică, apoi mai sunt și două geamii și șase clădiri pentru unitățile de învățământ. Pentru toate acestea, administrația locală trebuie să asigure cheltuielile de funcționare, dar și de întreținere. La toate acestea se mai adaugă și cele peste 100 de kilometri de drumuri, dar și multe alte cheltuieli care trebuie suportate tot de la bugetul local. Deci, până aici, nicio cheltuială care poate fi raportată la numărul de locuitori ai comunei. Comparativ, o comună care are aproximativ 7.000 de locuitori și este formată doar dintr-o singură unitate administrativă are de întreținut mai puține instituții. În concluzie, un calcul deloc corect și menit să susțină mai mult localitățile care cât de cât au potențial financiar, lăsându-le să moară tot pe cele cu bugete foarte reduse. Lăsând deoparte Independența, am putea să luăm în discuție comuna Vulturu, care are sub 1.000 de locuitori și unde alocarea fondurilor în funcție de numărul acestora ar fi echivalentul ștergerii localității de pe harta județului Constanța. Iar ca aceste localități sunt multe altele în județ și în țară. Dincolo de faptul că administrațiile locale nu ar mai avea bani nici pentru a trăi de azi pe mâine, nici nu s-ar mai pune problema accesării fondurilor europene, cunoscut fiind faptul că pentru a aplica pentru astfel de proiecte, administrațiile locale trebuie să vină cu partea de cofinanțare, deloc de neglijat pentru bugetele care și acum sunt de multe ori incapabile să susțină astfel de cheltuieli.