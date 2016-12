Vicepremierul Vasile Dîncu:

"Nu vreau să candidez. Mă întorc la catedră"

Vicepremierul Vasile Dîncu, ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a declarat, ieri, că nu vrea să candideze la Parlament la alegerile din decembrie, deoarece dorește să se reîntoarcă la catedră imediat ce își va încheia mandatul în actualul Guvern.„Nu candidez. Vreau să-mi termin acest mandat, este pentru mine foarte important. Am mers la acest Guvern cu gândul de a ajuta la echilibru, am vrut ca prin experiența mea să-i sprijin și pe colegii mai tineri care veneau în acest Guvern, să fac o punte între instituții, între partide, iar misiunea mea se încheie la finalul acestui an. Nu vreau să mai candidez, vreau să mă întorc la catedră, am foarte multe proiecte de cercetare, am foarte multe proiecte care mi-au rămas odată cu prezența asta neașteptată, ca să spunem, în Guvern, pentru că n-am visat și n-am crezut că o să mai ajung vreodată în Guvernul României”, a afirmat Vasile Dîncu.Vicepremierul a spus că este important să existe proiecte solide, iar proiectul său nu are legătură, în acest moment, cu politica.