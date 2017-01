„Nu vreau să am conştiinţa încărcată că am predat ţara lui Voiculescu, Hrebenciuc şi Vanghelie“

„Nu vreau să am conștiința încărcată că am predat țara lui Voiculescu, Hrebenciuc și Vanghelie“

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cerându-i-se să-și explice încăpățânarea de a nu nominaliza premierul propus de majoritatea care s-a format ad hoc în Parla-mentul României, din PNL, PSD+PC, UDMR și minorități, adică pe primarul Sibiului Klaus Iohannis, Băsescu a oferit în primul rând argumentul competenței economice a lui Lucian Croitoru, incomparabilă cu cea a lui Iohannis, apoi pe acela al pericolului de a preda țara unor grupuri restrânse. „Putem să ne îndreptăm către două soluții: către o țară care intră pe mâna lui Voiculescu, Iliescu, Hrebenciuc, sau către o țară a românilor. Eu le propun românilor să ne îndreptăm către o țară a românilor, în care președintele nu face concesii murdare în defavoarea românilor. Vreți să ajungem din nou la privatizările de gen Petrom, vreți să ajungem din nou la privatizări netransparente? Eu știu, acest grup a vrut Poșta, a vrut Regia de Sare, a vrut Romgaz, a vrut Transgaz; eu le-am oprit de la privatizare în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. A te juca politicianist cu guvernul este o mare eroare. Eu vă pot spune că această luptă este împotriva mea și este bătălia unor grupuri care au pierdut puterea de când sunt eu președinte, bătălia pentru a o recupera înainte de alegerile prezidențiale, pentru a avea garanția că revin iarăși cu controlul asupra economiei și societății românești. Dar este o bătălie dusă împotriva mea care-i afectează pe români. Nu eu personal pierd, ci 22 de milioane de români. Aici este o chestiune de responsabilitate maximă. Știu că ura îi orbește, dar trebuie să înțeleagă că fac politică pentru români, nu pentru grupuri restrânse, pentru grupul de la Grivco, pentru Poșta lui Vântu, pentru Regia Sării lui Voiculescu... Eu nu am certitudinea că primarul Sibiului nu ar fi fost doar o fațadă. În fața pericolului de a preda țara unor grupuri restrânse, nu ai drep-tul să riști. E ca în problemele de securitate națională: nu riști nimic, dacă ești responsabil, indiferent care sunt costurile. Deci, pentru mine e mult mai puțin important dacă pierd voturi prin această atitudine, decât să am conștiința încărcată că am predat țara lui Voiculescu, Hrebenciuc și Vanghelie, e mult mai important!” (sursa: emisiunea „Tu decizi pentru România” difuzată în 28.10.2009 de TVR1)