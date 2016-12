„Nu vom recunoaşte niciun referendum care încalcă hotărârea CCR”

„Nu vom recunoaște niciun referendum care încalcă hotărârea CCR”

Democrat-liberalii nu vor recunoaște niciun referendum care încalcă hotărârea Curții Constituționale și hotărârea Parlamentului prin care a fost convocată consultarea populară, a declarat miercuri președintele PDL, senatorul Vasile Blaga, la Palatul Parlamentului.„Noi nu putem participa la încălcarea legii cu bună știință, să o încalce ei", a susținut Vasile Blaga, menționând că PDL va ataca actul normativ la Curtea Constituțională dacă se va impune acest lucru.„Noi am spus foarte clar că respectăm toate regulile jocului, chiar dacă unele nu ne convin. Am spus că respectăm decizia Curții Constituționale, vizavi de validarea referendumului cu jumătate plus unu cei care participă la vot și respectăm de asemenea și hotărârea Parlamentului prin care s-a stabilit că vom avea referendum, s-a stabilit data, s-au stabilit orele", a susținut Blaga.Potrivit Agerpres, el a amintit că democrat-liberalii sunt singurii care îl sprijină pe președinte la referendum, celelalte partide parlamentare fiind împotrivă.Potrivit lui Blaga, legea referendumului spune foarte clar că Guvernul avea la dispoziție zece zile ca să dea toate măsurile organizatorice. "Și a făcut acest lucru în aplicarea hotărârii Parlamentului. În data de 6 a fost publicată, cele zece zile au fost epuizate în 16", a menționat liderul PDL.