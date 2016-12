"Nu vom interveni politic pentru funcţia de la DSP Constanţa"

Gheorghe Dragomir:

"Nu vom interveni politic pentru funcția de la DSP Constanța"

Liberalii constănțeni caută înlocuitor pentru democrat-liberalul Constantin Dina, șeful Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, după ce, ministrul Sănătății Eugen Nicolăescu i-a cerut acestuia demisia. „Potrivit algoritmului USL, funcția de conducere de la Direcția de Sănătate Publică Constanța revine PNL. Nu ne grăbim cu propunerea pentru că încercăm să găsim un profesionist în domeniu. Nu vrem să intervenim politic. Vrem ca cel care va fi propus de noi, să fie responsabil, profesionist, care să îndeplinească cerințele postului, să fie competent și să se ridice la nivelul cerințelor. Nu trebuie neapărat să fie membru de partid. Noi am mai procedat așa și atunci când l-am susținut pe Ioan Tiberiu Tofolean la conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța”, a declarat deputatul Gheorghe Dragomir, președintele PNL Constanța. El a mai spus că, pentru a face cea mai bună alegere urmează să aibă întâlniri cu medicii care sunt membrii PNL.„Pentru că nu vrem să intervenim politic, vom avea întâlniri cu membrii noștri de partid care sunt medici. Ei sunt cei mai în măsură să vină cu propuneri pentru această funcție, să facă recomandări pentru o persoană profesionistă în acest domeniu”, a mai adăugat Dragomir.Întrebat dacă medicul Florian Stoian ar fi una dintre aceste propuneri, șeful PNL Constanța a spus că nu știe de unde a apărut acest zvon.„Nu știu de unde a apărut acest zvon. Îl știu pe domnul Stoian de când era la Spitalul Județean Constanța. Nu este membru PNL, nu a fost niciodată. Ar putea fi una dintre variante numai dacă, așa cum am mai spus, membrii PNL care sunt medici vor considera că îndeplinește cerințele unei astfel de funcții”, a mai explicat Gheorghe Dragomir. Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a anunțat, săptămâna trecută, că a cerut demisia șefului Direcției de Sănătate Publică Constanța, pentru incompetență și modul arogant în care s-a raliat unor manageri ai spitalelor subordonate, criticând ordinul MS privind programul de vizită la bolnavii internați.„I-am cerut directorului DSP Constanța să-și dea demisia pentru incompetență și pentru modul arogant în care s-a raliat unor atitudini complet străine cetățeanului. Pentru că sistemul sanitar românesc trebuie să fie prietenos, să fie umanizat, să îi dea voie celui care are un bolnav în spital să stea cât mai mult lângă el. În SUA, state cu maximum de democrație, cetățeanul își poate vizita oricând bolnavul, dacă este nevoie, și 24 de ore din 24", a mai spus ministrul Nicolăescu.