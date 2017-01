„Nu vom accepta să vină altcineva din afara României să ne spună cum să ne organizăm administrativ“

1

Basescu a facut din Romania o colonie a SUA si UE

În 1978 Crin Antonescu a câștigat olimpiada națională de istorie. Voi astia care nu va saturati sa-l pupati in dos pe Santaj Basescu, fost Traian, ati castigat ceva? Santaj Basescu a facut din Romania o colonie a SUA si UE pentru care ar trebui sa plateasca. Pretentiile presedintelui Romaniei asupra statului de lider regional nu pot fi decat o gluma proasta, deoarece Romania nu mai este un stat independent, fiind o colonie controlata cooperativ de SUA si UE. Despre ce lectii de democratie poate vorbi un personaj care a ramas la conducerea tarii in ciuda unui referendum pierdut, sprijinit, după ce a “șprițuit”, de Orban și Tokes ? In cazul lui Santaj Basescu, unicul aspect pozitiv pentru Romania este faptul ca nimeni nu-l mai ia in serios pe locatarul de la Cotroceni, iar bufonii se bucura de o libertate de exprimare mult mai mare decat cea de care beneficiaza presedintii de state serioase. Totodata, chiar si un bufon nu poate sa se joace cu focul fara consecinte. Pana la urma, asemenea jocuri se vor solda cu arsuri, de nici gagica lui Elena Udrea nu-l poate salva. Santaj Basescu „culege” efectele de lunga durata ale consumului de alcool care a condus la “delirium tremens” ( “nebunia alcoolica” ) si deteriorarea creierului,cu alterarea memoriei. Uitati-va ce figura buhaita de alcool are si Monica MACOVEI. Uitați-vă la comportamentul de țoapa a lui Basescu cat si al sustinatorilor cocalarului. Nu mai sunt multi dar au un tupeu obrzanic si agresiv. Ma apuca o sfanta scarba cand vad comportamentul de țoape furioase in calduri. Principiile sunt pentru țoape mai mult o chestiune de estetica, decat una de etica. Principiile sunt bune, dar viata este altceva. Toate afectele ii sunt paralizate de instinctul supravietuirii. Or, de la etica la estetica, atunci cand e vorba de morala si de bun-simt, e – poate – distanta dintre normalitate si neam prost și minte scurtă. Neamul prost nu are simtul masurii, nici al rusinii, nici al ridicolului. In ceea ce face se simte ceva dizarmonic, ceva strident. Ma apuca o sfanta scarba de tot ce inseamna Basescu si acolitii lui care ne aduce aminte de „Foamea Neagră“. Lipsa lor de bun simt, de jena intelectuala, sfidarea vointei majoritatii poporului existent intre granitele Romaniei de astazi imi provoaca scarba! P.S. Nu dialoghez cu pupatorii de dos al celui care declara ca: “Demisionez în 5 minute (2007)” sau “va cere după alegeri (2009) desecretizarea dosarului Hayssam”.