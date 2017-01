Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei:

„Nu voi schimba nici viceprimarul, nici consilierii locali“

În timpul ședinței festive de vineri a Partidului Național Li-beral - Constanța, consilierul lo-cal de la Năvodari, Jean Paul Tucan, a declarat că Dan Dumitrescu va fi plasat în funcția de viceprimar al orașului. Aceasta este modalitatea prin care liberalii de la Năvodari care sunt de partea lui Tucan în războiul său împotriva primarului Nicolae Matei profită de prevederile protocolului Uniunii Social Liberale, care precizează că viceprimarii pot fi schimbați până în perioada alegerilor. Astfel, potrivit declarațiilor lui Tucan, Nicolae Chelaru va fi înlocuit „mai mult ca sigur” de Dan Dumitrescu, următorul pe lista preferințelor consilierilor locali fiind Emilian Ursu. „Ce vor ei nu are treabă cu protocolul, este o aberație!“ Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, declară că nu are intenția de a îl înlocui pe viceprimarul actual, Florin Chelaru, și afirmă că protocolul nu îl obligă să facă astfel de schimbări. „Uniunea pe care au făcut-o acum președintele PSD, Victor Ponta, și președintele PNL, Crin Antonescu, eu am făcut-o cu consilierii la Năvo-dari de trei ani. Însă, ce vrea Tucan nu are treabă cu protocolul, este o aberație!”, afirmă Matei. Edilul-șef afirmă că nu are nici cea mai mică intenție de schimba actualul viceprimar sau pe vreunul dintre consilierii locali, dar precizează că, din punct de vedere legal, această decizie nu o poate lua el. „Nu o să schimb nici vice-primarul, nici consilierii locali. Până la urmă, nu votez eu, votează consilierii locali PSD și PNL”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul orașului Năvodari. „Nu cred că mi-ar cere să îl repun pe Tucan consilier“ Matei afirmă că îi recu-noaște pe Dragomir și Antonescu ca noi lideri în aceeași măsură în care îi recunoaște pe Mazăre și Ponta, dar consideră că liderii liberali nu vor interveni cu solicitări de tipul schimbarea viceprimarului sau repunerea în funcția de consilier a lui Tucan. „Am semnat protocolul USL, îl recunosc și pe Gheorghe Dragomir, președintele PNL Constanța, ca și pe liderul PSD Constanța, Radu Mazăre, șeful meu, la fel cum îi recunosc și pe Crin Antonescu și pe Victor Ponta, dar nu cred că Dragomir sau Antonescu mi-ar cere să dau afară con-silierii pe motiv că au făcut alianță cu mine din 2008. La fel, nu cred că Dragomir sau Antonescu mi-ar cere să îl repun pe Tucan consilier în baza unui certificat medical fals, scanat”, a explicat Matei. Nicolae Matei este conștient de faptul că politica înseamnă compromisuri, dar spune că, în ograda sa, el știe cel mai bine cum stau lucrurile; de aceea, nu poate renunța la consilieri care l-au ajutat „la greu”, așa cum nu poate reda funcțiile celor care „umblă cu certificate medicale false”. „Politica înseamnă compro-misuri, dar nu pot Constanța sau Bucureștiul să îmi impună lucruri aberante, ca de exemplu să îl repun pe Tucan consilier sau să dau afară consilieri care m-au ajutat la greu. Politica mea de succes se datorează faptului că am făcut echipă cu consilierii PSD și cei de la PNL care mi-au susținut proiectele”, a declarat Nicolae Matei.