"Nu voi părăsi PSD, cu toate că sancţiunea este nedreaptă"

Senatorul Șerban Nicolae:

"Nu voi părăsi PSD, cu toate că sancțiunea este nedreaptă"

Senatorul social-democrat Șerban Nicolae a declarat că nu va părăsi PSD și nu va critica organele de conducere, chiar dacă, în opinia sa, sancțiunile pe care le-a primit au fost nedrepte. El a adăugat că nu a afirmat niciodată că a fost vorba de o execuție în ceea ce îl privește, ci doar că nu se consideră vinovat.„Am văzut o serie de preocupări legate de lucruri pe care nu le-am spus niciodată sau pe care nu le-am făcut niciodată, după decizia Comitetului Executiv în ceea ce mă privește. Mai precis, nu am spus niciodată că a fost o execuție, nu l-am criticat pe Liviu Dragnea și cu atât mai puțin nu am criticat PSD. De altfel, nici nu pot să critic vreodată partidul, pentru că asta ar fi o inepție. Eu am spus că nu mă consider vinovat și că nu trebuia să fiu sancționat. Pentru mine este o sancțiune, dar faptul că este una nedreaptă nu-mi produce vreo supărare pe partid sau pe organele sale de conducere. Îi asigur pe toți că nici nu am să mă schimb și nici n-am să părăsesc partidul al cărui membru fondator sunt și că, în general, sunt pregătit să fac față oricărei provocări din viața politică”, a afirmat senatorul social-democrat.Reamintim că Șerban Nicolae a fost înlocuit de la conducerea Comisiei juridice și a grupului parlamentar social-democrat din cauza votului pozitiv dat în comisie în ceea ce-i privește pe corupți.