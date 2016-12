„Nu voi intra în competiţie cu Elena Udrea”

„Nu voi intra în competiție cu Elena Udrea”

Cristian Diaconescu a declarat că nu va intra în competiție cu PMP și Elena Udrea și a menționat că președintele Traian Băsescu va discuta cu cine va considera necesar.Întrebat în legătură cu desemnarea Elenei Udrea drept candidat al PMP la Președinție și cu faptul că aceasta a anunțat că va discuta cu președintele Traian Băsescu, Cristian Diaconescu a precizat: "Nu voi intra în polemică cu PMP și nu voi intra în competiție nici cu doamna Udrea. Vom avea sau nu vom avea discuții unii sau alții cu președintele României. Din această perspectivă, nu am niciun comentariu de făcut. Consider că domnul președinte va discuta cu cine va considera necesar".Diaconescu a mai spus că nu ține de el să inițieze o discuție cu președintele Triana Băsescu, dar dacă acesta va dori, el va discuta."Nu ține de mine să inițiez această discuție. Dacă domnul președinte dorește să avem, cum am avut de foarte multe ori, o discuție, sigur acest lucru se va întâmpla. Pot discuta cu oricine", a mai spus Diconescu, citat de Mediafax.Candidatul PMP la prezidențiale, Elena Udrea, a declarat marți că îi va cere președintelui Traian Băsescu să o susțină în "competiția grea" pentru Cotroceni, arătând că orice cetățean poate semna pentru mai mulți candidați.Elena Udrea a spus, după ședința Colegiului Național al PMP în care a fost desemnată doar cu un vot împotrivă drept candidatul acestui partid la prezidențiale, că liderii PMP vor avea o discuție cu președintele Traian Băsescu.