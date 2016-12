"Nu voi face niciodată alianţă cu tâlharii!"

3

Gigacaloria lui Tusac

NU SE POATE!!!!! MAGARIA asta depaseste orice inchipuire. Plata intretinerii cat doua salarii minime??? Stiam de pe timpul lui Iorgus ca se fura, ca se aduce combustibilul prin firma acestuia, iar pretul creste considerabil. Stiam ca Iorgus are si actiuni la intreprinderea de termoficare locala Callatis Therm, iar pretul a fost umflat de pe vremea aceea. Dar faptul ca Tusac a fortat mana vechiului primar, ca va cumpara prin intermediari intreprinderea si ca va avea tupeul sa faca pretul G.cal cat salariul minim pe economie, ca va face cheltuielile de intretinere imposibil de suportat pentru jumatate din oras este prea de tot. Au mai incercat unele voci sa atraga atentia dar marii talhari cand ajung la putere stiu sa-si asigure sptele si jefuiesc in continuare nestingheriti (nu itrebati de rusine, nu stiu ce este aia). Le-ai dat hotilor de le constanta prturi la apa si la gunoi cum au vrut ei, in loc sa aperi interesele mangaliotilor, iar ei iti lasa tie Gigacaloria dupa bunul tau plac. Deci stimate TUSAC, asta este ori o tentativa de GAURA IN BUGETUL LOCAL, cu imprumutul acela de 10 000 000 euro pe care vrei sa-l faci, in mod nejustificat si-l tot respinge Consiliul Municipal, ori pregatirea unei MARI FRAUDE IMOBILIARE pe care o pregatesti nenorocitilor care nu-si vor putea plati intretinerea in aceasta iarna. Numai ca cineva iti pregateste o surpriza si se pare ca toate dosarele pe care le-ai adunat ( care sunt complete si stau in picioare ) vor fi luate in sfarsit in lucru. Sa te vedem atunci