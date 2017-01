„Nu vizez funcţia de premier sau de preşedinte“

1

Iohannes nu viseaza

Discutiile si declaratiile pe seama hotararii lui Iohannes de a intra in PDL arata ca ceva nu este in regula. Iohannes a acceptat mariajul cu PNL " pentru Sibiu " motivatie fireasca pentru un primar.Intrebarea este,de ce Iohannes nu s-a inscris la PSD care decide soarta fondurilor pentru primarii. Evident,pesedistii nu au nevoie de Iohannes. Declarat " omul care pacifica PNL " confirma faptul ca in PNL exista razboi ,situatie care arata pozitia subreda a lui Antonescu. Oricum,situatia din PNL arata inca o data ca partidele romanesti sunt adaposturi unde vin unii rebegiti sa se incalzeasca iarna .Iohannes a si devenit tinta presei de scandal care dezgroapa o serie de asa zise fapte compromitatoare comise de acesta in trecut, Iohannes va vedea ce inseamna proverbul romanesc de a se amesteca cu porcii. Mai ramane problema fidelitatii. Unii,fideli partidului,sunt alaturi de el si la bine si la rau,meritand sa fie recompensati cu ceva functii .Apare cate un traseist sau unul ca Iohannes si imediat li se ofera functii importante in detrimentul celorlalti,situatie care genereaza conflicte. Numirea lui Iohannes intr-o functie de lider la PNL demonstreaza criza de cadre in acest partid si ca gloabele politicianiste ca Hasotti si ceilalti ca el nu mai pot trage subreda cotiga penelista.