Senatorul Mircea Banias:

„Nu sunt un simpatizant al celor de stânga!“

Deputații Partidului Conservator Aurelian Ionescu și Ovidiu Raețchi susțin că partidul ar trebui să își asume doctrina de dreapta tradițională și să analizeze formule de alianță cu formațiuni din aceeași zonă a spectrului politic.Parlamentarii Aurelian Ionescu și Ovidiu Raețchi au semnat și remis presei un comunicat în care afirmă că Partidul Conservator este, în mod natural, un partid de dreapta, care ar trebui să renunțe la caracterul de partener politic de rang secund al stângii și să se re-găsească în formulele de reinventare a dreptei românești.„Credem că în Partidul Conservator există nenumărate voci și energii utile, care ar trebui utilizate în efortul de restructurare a dreptei românești aflată astăzi într-un moment decisiv de reunificare. Deloc întâmplător, conservatorii au intrat în USL prin intermediul Alianței de Centru Dreapta, semnând un protocol valabil până în anul 2016 și vorbind, în acel moment, în urmă cu doar trei ani, despre coagularea forțelor de dreapta. Există numeroase voci, inclusiv în teritoriu, care împărtășesc această viziune”, arată cei doi parlamentari conser-vatori în mesajul comun.„Conservatorismul reprezintă în spațiul anglo-saxon cel mai solid reper al dreptei. În plus, conservatorismul este, prin tradiție, o mișcare loială statului de drept și aliaților noștri tradiționali americani și europeni. Mutarea peste noapte a PC din Alianța de Centru Dreapta într-un conglomerat de stânga a fost o soluție ideologică imorală - și veți vedea din ce în ce mai multe voci critice pe această temă”, spune, la rândul său, deputatul Raețchi.La rândul său, contactat telefonic, senatorul Mircea Banias, vice-președinte la nivel național în PC, dar și președinte al filialei PC Con-stanța și fost lider al PDL Constanța, a spus că, din punctul său de vedere, Partidul Conservator este o formațiune de centru-dreapta.„Eu consider că Partidul Conservator este o formațiune politică de centru - dreapta și nu numai de dreapta cum susțin cei doi colegi ai mei, chiar dacă în acest moment face parte dintr-o alianță de stânga. Acest lucru nu înseamnă că avem o doctrină de stânga, așa cum nici PNL-ul, de exemplu, nu și-a schimbat doctrina atunci când a fost în USL. Noi, Partidul Conservator, considerăm că a îți păstra principiile și doctrina este cel mai important chiar dacă, momentan, facem parte dintr-o alianță cu PSD. Personal, țin foarte mult la această orientare, pentru că eu nu am fost în niciun partid de stânga și nici nu sunt un simpatizant al celor de stânga. Am fost consecvent și am respectat mereu principiile și doctrina de dreapta”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, senatorul constănțean Mircea Banias.El a mai adăugat că partidul din care face parte și-a asumat candidatura la prezidențiale a unui candidat de stânga în contextul alianței din care conservatorii fac parte.„Este adevărat că, în aceste momente, ne-am asumat o alianță alături de PSD și UNPR, este adevărat că ne-am asumat susținerea candidaturii lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale și este firesc să fim consecvenți și loiali până la capăt. Totuși, asta nu înseamnă că, la un moment dat, nu ar fi posibil ca această alianță să se destrame. Mai cred că, la aceste momente, scena politică românească de dreapta este complet dezechilibrată, chiar dacă multe partide își revendică această dreaptă, deoarece prin ceea ce fac nu dovedesc că sunt cu adevărat formațiuni politice de dreapta. Consider că trebuie să mai treacă ceva timp, poate doi - trei ani, până ce se va clarifica această orientare de dreapta”, a mai declarat senatorul Mircea Banias.