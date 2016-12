„Nu sunt laş, acţionez în interesul naţional”

„Nu sunt laș, acționez în interesul național”

Președintele suspendat, Traian Băsescu, a declarat că neprezentarea la vot la referendum "poate fi mai valoroasă" decât un vot împotriva demiterii sale, el susținând că prin această atitudine nu este laș, ci acționează pentru interesul național.Traian Băsescu a susținut, într-o discuție online la ziare.com, că neprezentarea la vot la referendum "poate fi mai valoroasă" decât un vot împotriva demiterii sale, pentru că în acest fel cei care au dat "lovitura de stat" nu pot să-și valideze demersul prin referendum.Întrebat de ce alege să fie laș, Băsescu a răspuns: "Nu am ales să fiu laș, am ales să acționez în interesul național".Președintele suspendat a mai susținut că el nu ține pe nimeni acasă și că democrația poate fi promovată în două feluri în cazul referendumului din 29 iulie: fie prin prezența la urne și votul împotriva demiterii, fie prin neparticipare la vot."Este opțiunea fiecăruia cum o va face. Cert este că nu eu am cerut un vot pentru mine. Eu mi-am câștigat mandatul de 5 ani în 2009. Cei care vor să întrerupă mandatul constituțional au și responsabilitatea să-i convingă pe români să vină la vot. Este obligația celor care au aprobat referendumul să probeze că au voturile necesare", a mai spus Băsescu.