"Nu sunt interesat de o candidatură la Primăria Constanţa"

Senatorul Mircea Banias:

"Nu sunt interesat de o candidatură la Primăria Constanța"

Liderii PC și PLR Constanța s-au reunit, recent, pentru a forma noul Birou Politic Județean al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților Constanța (ALDE), formațiune politică creată după fuziunea PC cu PLR, și a pune la punct strategia viitoarelor alegeri locale și parlamentare.La nivel județean, ALDE Constanța va fi condusă de senatorul Mircea Banias, care este și vicepreședinte la nivel național și membru fondator al Alianței Liberalilor și Democraților. În schimb, la nivel de municipiu, ALDE va avea copreședinți, unul de la PC și unul de la PLR.„Am salutat încă de la început fuziunea PC cu PLR și formarea ALDE. S-a dovedit încă din primele zile că a fost o idee înțeleaptă să ne unim forțele. În ceea ce privește Biroul Județeanal Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pe plan local, la Constanța, el va fi condus de mine ca și președinte. Așa s-a stabilit, ca cei care sunt parlamentari să preia conducerea în județele din care provin. Liderul PLR Constanța va fi președinte executiv. Am avut o primă întâlnire, urmează să organizăm și o conferință de presă cât de curând. În cadrul primei întâlniri de la nivelul județului Constanța am stabilit un calendar al activităților comune. Am analizat să vedem unde avem organizații în județ, până acum avem 40 de organizații la nivel județean. Ne-am propus ca, până în octombrie, să avem organizații în toate localitățile din județul Constanța. Totodată, am discutat pentru a pune la punct strategia pentru alegerile de anul viitor, alegerile locale și parlamentare unde vom candida singuri. Mai mult, până în luna septembrie trebuie să stabilim și posibilii candidați la primării și în consiliile locale, municipale sau județene”, a mai spus senatorul Mircea Banias.El a mai adăugat că, în contextul întâlnirii avute la Constanța, și-au propus ca obiectiv să obțină un scor de 10% la alegerile locale și unul de 15% la cele parlamentare.Pe de altă parte, copreședintele ALDE la nivel național, Daniel Constantin, a declarat, recent, într-o conferință de presă că sondajele de opinie arată că noua formațiune rezultată după fuziunea cu PLR își va atinge obiectivul propus ca la alegerile din 2016 să fie a treia forță politică din țară.„Cred că vom fi în 2016 partidul cu cei mai mulți profesioniști pe liste și cei mai mulți oameni noi, pentru că avem locuri disponibile pentru aceștia și îi invităm să ni se alăture. Cred, după cum ne arată sondajele de opinie, atât la nivel local, cât și la nivel național, că ALDE își va atinge obiectivul propus, acela de a deveni cea de a treia forță politică din țară”, a afirmat Daniel Constantin.Întrebat dacă la nivelul județului Constanța s-a făcut vreun sondaj pentru a vedea scorul ALDE, senatorul Mircea Banias a răspuns că se va face cât de curând și la nivel local.„Deocamdată s-a făcut un sondaj numai la nivel central și a reieșit că ALDE are un scor de 9%. În contextul proximelor alegeri locale și parlamentare, urmează, cât de curând, să facem ase-menea sondaje și la nivelul județelor”, a explicat senatorul Mircea Banias.În ceea ce privește o viitoare candidatură la Primăria Constanța, Mircea Banias a spus că nu este interesat.„Sincer, nu sunt interesat de o candidatură la Primăria Constanța însă, cu siguranță, voi fi și eu inclus în sondajul local. Îmi doresc mai mult o candidatură la alegerile parlamentare pentru a-mi continua activitatea politică la nivel central”, a declarat senatorul Mircea Banias.