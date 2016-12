"Nu sunt decis să candidez. Asta ar însemna să mă mut din Constanţa!"

2

Astrologia pe intelesul "tutulor"

Anul 2013 este un an bogat in evenimente astronomice majore. Pe 15 februarie un meteorit a cazut in apropierea orasului Celyabinsk din Rusia. Asteroidul 2012DA-14 a trecut la mica distanta de Pamant. Zilele astea cometa PANSTARRS este vizibila pe cer. La 30 martie 2013 putem admira cu ochiul liber cometa DEDE PERODIN. Cometa asta straluceste pe cerul Constantei o data la patru ani. In rest,este invizibila pentru ca sta ascunsa in spatele Luceafarului din primarie.Cobori din jeep,luceafar bland.Nu scapati marele eveniment astronomic din 30 martie 2013 ! In sfarsit,un alt eveniment astronomic important si unic intr-o viata de om este prabusirea METEORITULUI GHEORGHE SLABU. Astronomii au calculat ca METEORITUL GHEORGHE SLABU ar putea lovi Parlamentul European. Doamne ajuta ! Bine ca nu cade in bugetul primariei. Ultimul bolovan cosmic a lovit bugetul in anul 2000 cand a facut cea mai mare gaura din istoria orasului.