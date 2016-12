"Nu sunt bun de premier, sunt bun pe securitate naţională"

Gabriel Oprea:

"Nu sunt bun de premier, sunt bun pe securitate națională"

Vicepremierul Gabriel Oprea, liderul UNPR, a reafirmat, ieri, că îl susține pe premierul Victor Ponta și a precizat că nu dorește să ocupe funcția de șef al Executivului.„Mă pricep la securitate națională. Le-am spus colegilor, am dovedit că pot să o fac. Nu sunt bun de prim-ministru, sunt bun pentru securitate națională. Sunt militar, nu sunt bun de premier. Am spus-o și cred acest lucru. Mai bine să întrebe lumea de ce nu vrei un lucru decât să întrebe de ce vrei. Consider că sunt bun pe domeniul de securitate națională, am autoritate în acest domeniu, cred că militarii, oamenii din domeniul apărare, ordine publică și securitate națională au încredere în mine, cred că e domeniul meu. Guvernarea presupune și siguranță națională. Eu sunt jumătate militar, jumătate om politic. Cred că sunt alți oameni politici care pot fi mai buni prim-miniștri decât mine. Cred că sunt un om care pot să fac ceva pentru țara asta în domeniul meu, la care mă pricep. Niciodată nu am atacat alt domeniu, am fost doar pe linia securității naționale”, a spus Oprea, la sediul UNPR.Întrebat dacă l-ar susține pe Călin Popescu Tăriceanu la șefia Guvernului, Oprea a precizat că UNPR este loial PSD.