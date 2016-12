"Nu ştiu nimic, nu ştiu ce se întâmplă!"

2

spuneti-mi ce-i dreptatea ?

Problema nu e Mazare si nici ceilalti banditi condamnati sau in curs de judecata . Ne facem iluzii , si ne lasam imbroboditi cu cateva condamnari ca sa nu cumva sa intelegem ca romanii au ajuns victimele politicianismului , adica a demagogiei si coruptiei . Intr-o societate de tranzitie si suferinda , legea este o imposibilitate si o ipocrizie . Ea se aplica mereu contra saracilor . S-a ajuns astazi sa intelegem prin justitie nu ceea ce este drept in sine , ci mai curand complexul de coduri , de articole in numele carora se pot indreptati taraganari si se pot da hotararile cele mai potrivnice . Justitia actuala , alaturi de preotime , jandarmerie si politie , sustine edificiul politic subred de astazi . Legile sunt totdeauna folositoare celor care au averi si daunatoare celor care nu au nimic Cei ce au strans averi in Romania , nu sunt muritori de rand , ce stau sub legi , ci fericiti ai soartei , ce stau deasupra legilor . Ei fac politica , creaza legile , impart dreptatea . Pedepsirea unor astfel de oameni nu poate fi decat rezultatul unei revolutii social- politice . Pe calea obisnuita este exclus . Cu ajutorul partidelor si parlamentului starpiturile au ajuns personaje , hotii s-au transformat in potentati . Clientii prezumtivi ai Codului Penal au ajuns legiuitori si paznici ai drepturilor si datoriilor obstesti . Sunt numerosi indivizii care doresc sa castige avere si onoruri pe seama statului . Ei traiesc fara munca , fara stiinta , cumuleaza mai multe functii fara sa se priceapa la ceva . Si toate astea se datoreaza noua , celor care –i votam iar si iar , celor care , si asta e cel mai grav , nu vrem sa ne schimbam mentalitatea si cu orice prilej zicem ca e bine si asa . O societate nu poate fi mai buna decat suntem noi insine . Cei ca Mazare sunt produsul indiferentei noastre .