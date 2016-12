"Nu știu ce a avut în minte ministrul Educației când a vorbit de locuri pentru migranți"

Ştire online publicată Miercuri, 09 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri că nu știe "ce a avut în minte" ministrul Educației când a vorbit despre locuri de cazare ce ar putea fi oferite refugiaților sirieni, apreciind că atât Sorin Cîmpeanu cât și ceilalți miniștri ar trebui să fie ponderați în afirmații."Eu nu știu ce a avut în minte domnul ministru al Educației, dar eu cred că ar trebui să fie mai ponderat și el și toți miniștrii și această acțiune trebuie să fie sub o coordonare unitară", a declarat Dragnea într-un interviu la Europa FM.Liderul PSD a menționat că nu a vorbit cu ministrul Educației, nici înainte și nici după susținerea declarației."Eu am fost surprins că a ieșit cu această declarație pentru că în situații de genul acesta CSAT stabilește o strategie foarte bine pusă la punct cu toate instituțiile reprezentate în CSAT și, în mod firesc, Ministerul de Interne, care are toată capacitatea și logistica necesară pentru a gestiona acest fenomen, trebuie să conducă în mod ferm și unitar această acțiune", a arătat Dragnea.