NU SE LASĂ! Vor să deschidă uşile penitenciarelor! Legea GRAŢIERII se întoarce în Parlament

NU SE LASĂ! Vor să deschidă ușile penitenciarelor! Legea GRAȚIERII se întoarce în Parlament

Ştire online publicată Miercuri, 26 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Parlamentul nu renunță la proiectul de grațiere și amnistie, chiar dacă legea a fost respinsă în Parlament. Deputatul Nicolae Păun a anunțat că pregătește un nou proiect de grațiere colectivă, pentru pedepse între 1-5 ani. Proiectul ar urma să fie depus fie la finalul acestei sesiuni legislative, fie în sesiunea care debutează în februarie.Întrebat care este motivul pentru care vrea să depună un nou proiecte pentru grațiere, Nicolae Păun a spus, în direct la Realitatea TV:„Așa bine, pentru că in momentul in care s-a conceput, proiectul de lege a plecat de la niste adevaruri: sistemul de pentitenciar este aglomerat, eu cred ca daca am trecut de alegeri avem un nou proiect care vizeaza gratiere colectiva pentru pedepse de la 1 la 5 ani, nu pentru amnistie. Ar putea sa vina colegii cu o serie de amedamente, ar putea sa vin si cei de la M JUSTIEI. Daca alti colegi vor sa ma sprijine, primesc cu bucurie acest sprijin. Dar eu as merge pe cont propriu. Eu fac parte dintr-o minoritate, la ei ma gandesc, nu la alte cazuri din Palament. Sunt in spatele gratiilor 30 000 de persoane care sunt in inchisoare. Nu putem caza mai mult de 25 000 de persoane in penitenciare”, a spus Păun, citat de realitatea.net.