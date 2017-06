"Nu se amână nimic. Creşterile sunt mai mari decât am discutat iniţial" / Dragnea despre legea salarizării

"Nu se amână nimic. Creșterile sunt mai mari decât am discutat inițial" / Dragnea despre legea salarizării

Ştire online publicată Miercuri, 07 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat că aplicarea legii salarizării este complicată, însă nu se amână și că vor fi creșteri mai mari decât s-a anunțat inițial, dând exemplul unui spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% ce va fi aplicat în Educație."Nu se amână nimic, dimpotrivă, creșterile sunt mai mari decât am discutat inițial", a afirmat Liviu Dragnea, adăugând că în campania electorală s-a promis o aplicare etapizată a majorărilor salariale."Este o lege destul de complicată, cu foarte multe cifre. Noi nu am spus nici în campanie, nici după alegeri că toată legea va intra în vigoare de la 1 iulie. Asta este o greșeală. Noi nu am spus așa ceva niciodată, nici nu se poate lucrul ăsta. Am explicat, dimpotrivă, foarte clar că va fi o aplicare etapizată - până în 2020 o etapă și până în 2022 altă etapă", a spus liderul PSD.Liviu Dragnea a arătat că vor exista unele creșteri mai mari decât s-a discutat inițial, cum este și cazul angajaților din Educație, care vor primi un spor de 10% pentru suprasolicitare neuropsihică."Erau câteva prevederi, de exemplu la educație era în program o creștere cu 90% până la 1 ianuarie 2018 și atât. Nu mai aveau alte creșteri. În schimb, noi, între timp, am adoptat, de la 1 ianuarie au crescut cu 15%, vorbim de Educație, de la 1 ianuarie 2018 vor crește cu 25%, de la 1 martie 2018 vor crește cu 20%. Astăzi am discutat cu sindicatele, apare un spor, de care nu a vorbit nimeni, pe care nu stabilisem că o să-l punem, 10% spor neuropsihic care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Tot de la 1 decembrie 2018, 475 de lei pe lună, echivalentul a două norme de hrană și un voucher de vacanță. Toate astea se duc mult peste 80%, după care, de la 1 decembrie 2018, 19, 20, 21, 22 - patru creșteri salariale. Deci, diferența va merge peste 100%", a afirmat Dragnea.Liderul PSD a susținut că și în Sănătate vor fi "creșteri spectaculoase", urmând ca și aici să se acorde vouchere de vacanță, norme de hrană.El a dat asigurări că vor exista resurse pentru plata tuturor creșterilor salariale cu condiția să fie pus în aplicare, "la virgulă", programul de guvernare."Un lucru este important, că s-a ajuns la o formă la care salariile cresc într-un mod substanțial, dar în același timp statul are și puterea să le plătească. (...) Dacă s-ar pleca de la ideea că România va rămâne exact în stadiul actual, fără creștere economică, fără toate măsurile prevăzute în programul de guvernare, sigur că n-ar fi bani pentru a se plăti toate aceste salarii, dar este un alt tip de program de guvernare. Este un program de guvernare care scoate din țărână, ăsta e cuvântul, pentru că au fost acoperite cu țărână, motoare și motorașe de creștere economică. (...) După fiecare motor de pe care se dă țărâna la o parte, de acolo apare o creștere economică care înseamnă creștere la buget. (...) Există resurse cu condiția ca programul nostru să fie implementat 100% la virgulă. Altfel nu merge", a mai spus Dragnea.Proiectul de lege privind salarizarea personalului bugetar urmează să intre astăzi în dezbaterea plenului Camerei Deputaților, aceasta fiind for decizional.Comisia de muncă a Camerei a dat marți un raport favorabil cu amendamente proiectului de lege. În favoarea raportului au votat 15 deputați, patru s-au abținut și doi au votat împotrivă.Printre amendamentele votate marți în comisie s-a numărat și cel privind un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% pentru personalul de predare din învățământ, urmând ca acesta să fie acordat de la 1 decembrie 2018.