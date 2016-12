„Nu recomand PDL-ului să greşească cu un prezidenţiabil care să se înţeleagă cu toată lumea”

„Nu recomand PDL-ului să greșească cu un prezidențiabil care să se înțeleagă cu toată lumea”

Președintele Traian Băsescu le recomandă democrat-liberalilor să nu greșească având un candidat la alegerile prezidențiale care să se înțeleagă cu toată lumea, menționând că nu are încredere în democrat-liberalul Cătălin Predoiu."Va aduce (Cătălin Predoiu - n.r.) pacea peste țară, liniștea peste patrie. Nu vreau să-i fac anticampanie, dar este un om în care eu nu am încredere, i-am văzut flexibilitatea: când era în guvernul liberal s-a putut înțelege cu un Hrebenciuc, când s-a terminat guvernarea s-a înțeles și cu mine, când i-a spus Ponta: 'ai putea rămâne în Guvern', a fost de acord, problema a fost că nu a fost de acord Antonescu. Deci, este mult prea flexibil și împăciuitor. România mai are nevoie, cel puțin încă un mandat, de un președinte care să nu facă compromisuri", a spus Băsescu, la postul B1 TV, întrebat despre candidatura lui Cătălin Predoiu la prezidențiale din partea PDL. Traian Băsescu a afirmat că PDL este "partidul său de suflet" și nu ar vrea să "greșească" în privința candidatului la alegerile prezidențiale, deși nu mai are încredere în el. "Este partidul meu de suflet și nu l-aș bârfi. Nu le recomand să greșească cu un candidat care să se înțeleagă cu toată lumea, că nu toată lumea e bună. Eu nu spun că PDL este nefrecventabil. Este partidul meu de suflet, partidul cu care am ieșit de două ori primar general, de două ori președintele României, oricum rămân în istoria lui", a susținut șeful statului. El a reiterat că după finalizarea mandatului său la Cotroceni se va îndrepta spre Partidul Mișcarea Populară.