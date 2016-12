"Nu pot să decid creşterea salariului minim până nu am toate elementele"

Dacian Cioloș:

"Nu pot să decid creșterea salariului minim până nu am toate elementele"

Premierul Dacian Cioloș a declarat, ieri, că nu poate decide asupra creșterii salariului minim pe economie la 1.200 de lei până nu are toate elementele impactului unei asemenea măsuri.„Despre creșterea salariului minim pe economie de la 1.050 lei la 1.200 lei, știu cât de greu este pentru cei cu salarii mici. Dar nu pot să decid până nu am toate elementele impactului unei astfel de decizii. Trebuie să evităm să creăm o problemă vrând să rezolvăm alta. Ministrul Finanțelor Publice a început deja o analiză cu privire la eventuale creșteri ale salariului minim în 2016", a spus Dacian Cioloș.În ceea ce privește situația pensiilor, premierul a afirmat că are „tot respectul pentru cei care au muncit ani de zile și că, prin proiectul de buget, au fost asigurate fondurile necesare pentru majorarea cu 5% a pensiilor începând cu ianuarie 2016".„Știu că este o creștere destul de mică, dar este tot ceea ce ne permite bugetul acum”, a precizat prim-ministrul.