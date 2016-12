„Nu plec din partid!“

Tensiunile create în cadrul PDL Constanța și lupta orgoliilor dintre cele două „tabere” ale filialei de la malul mării au dat naștere la tot felul de zvonuri. În plin scandal al rambursărilor ilegale de TVA, în dosarul UCM Reșița, în care apare și numele senatorului Mircea Banias, parlamentarul constănțean se pregătește să candideze pentru președinția Organizației Județene a PDL Constanța. El spune că nimic nu-l oprește să facă acest pas important pentru că nu are nicio legătură cu dosarul rambursărilor ilegale de TVA și se consideră nevinovat. De altfel, la ultima întâlnire a Biroului Permanent Județean, care a avut loc la data de 8 ianuarie, Banias chiar le-a spus colegilor de partid că s-a ajuns ca unii să creadă că toată mizeria cu dosarul de la DNA este făcută de anumiți colegi de partid, din Constanța, care nu îl au la suflet. Pe de altă parte, vicepreședintele PDL Constanța, Paul Brânză, și-a anunțat și el intenția de a candida pentru funcția de președinte al Organizației Județene a PDL Constanța. Cei mai mulți spun cu „mâna pe inimă”, că viitorul președinte al organizației județene de la Constanța va fi, cu siguranță, Paul Brânză. În acest context, aceleași surse susțin că Banias ar fi mărturisit celor apropiați că dacă nu va ieși câștigător din această competiție va pleca din partidul care l-a consacrat. Contactat telefonic, Banias neagă zvonurile apărute pe seama sa. „Nu plec din partid. Nu am spus niciodată așa ceva și nici măcar nu m-am gândit la un asemenea lucru. Sunt simple speculații. Nu condiționez rămânerea mea în partid sub nicio formă. Nici măcar nu îmi pun problema că nu voi ieși președinte”, a declarat Banias.