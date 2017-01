Prefectul Constanței, Claudiu Palaz:

„Nu ne jucăm în fiecare săptămână de-a referendumul!”

Administrațiile publice locale din județul Constanța se află, de câteva luni bune, pe un butoi de pulbere și asta pentru că amenințările de demitere a actualilor primari, prin referendum, devin o practică din ce în ce mai întâlnită, fără ca ea să se transforme, în cele mai multe dintre cazuri, în realitate. La situațiile de acest gen se ajunge din cauza unor nemulțumiri profunde ale cetățenilor vizavi de activitatea șefului administrației locale, dar și ca urmare a faptului că aleșii din Consiliile Locale alimentează o stare conflictuală în relația cu primarul. Și cum ei nu îndrăznesc să-i țină piept edilului-șef, lasă totul în seama alegătorilor, cei cărora legea le oferă posibilitatea inițierii unui referendum de demitere a primarului înainte de finalizarea mandatului. Astfel, în ultimul an, în județul Constanța, despre referendum de demitere s-a discutat în comuna Tuzla, în municipiile Mangalia și Medgidia, în orașul Cernavodă și, mai nou, se vehiculează că și în Năvodari s-ar pune această problemă. Referendumul de demitere a unui primar este, în esență, un gest democratic, iar atâta vreme cât legea permite astfel de inițiative, cetățenii cu drept de vot nu pot decât să se bucure de drepturile lor. Cu toate acestea, însă, remarcăm un „trend” al amenințărilor cu referendumul, acțiune care, dacă nu se concretizează, nu face decât să agraveze și mai mult scandalul dintre consilieri și primar, pe de o parte, și dintre alegători și șeful administrației locale, de cealaltă parte. „Fiecare cum își așterne… așa doarme” Este interesant de aflat, în contextul menționat, ce opinie are reprezentantul Guvernului în teritoriu despre acest subiect, căci în calitate de prefect, Claudiu Palaz se confruntă în mod direct cu o astfel de situație: „Eu nu mă pot opune niciunei astfel de acțiuni, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Deci nu pot comenta dacă referendumul este ceva bun sau nu. Cert este, însă, că se aplică principiul care spune «Fiecare cum își așterne, așa doarme», iar aici mă refer la modul în care consilierii locali înțeleg relaționarea dintre Consiliul Local și primar”. Potrivit legislației, prefectul semnează ordinul de organizare a unui referendum, el fiind, cu alte cuvinte, cel care dă practic undă verde susținerii acestui demers democratic. Claudiu Palaz a atras, însă, atenția asupra faptului că indiferent dacă respectă toate procedurile legale și este bine fundamentat, un referendum trebuie să fie asumat până la final: „Atunci când facem astfel de acțiuni trebuie să fim lucizi și conștienți, e bine ca cetățenii să știe că nu ne jucăm în fiecare săptămână de-a referendumul!”. Palaz a ținut să precizeze că, în ceea ce privește Prefectura Con-stanța, instituția nu a fost înștiințată în mod oficial de intenția de orga-nizare a niciunui referendum de de-mitere a vreunui primar, cu excepția acțiunii din Cernavodă, acolo unde strângerea de semnături a fost finalizată cu luni în urmă. „Nici eu, nici altcineva din serviciul juridic al Prefecturii nu am primit vreo hârtie despre un alt referendum din județ”, a remarcat prefectul. „Ce știu despre alte astfel de posibile acțiuni știu din presă sau sunt simple speculații”, a adăugat reprezentantul Guvernului în teritoriu. Conform explicațiilor sale, ordinul prefectului pentru organizarea unui referendum poate fi semnat abia ulterior formării unei comisii care va gestiona evenimentul în sine, comisie din care face parte câte un repre-zentant din următoarele instituții publice: Prefectura Constanța, Consiliul Județean Constanța, Judecătoria, Primăria și Consiliul Local al localității în care cetățenii cu drept de vot solicită referendum. Cheltuielile aferente referendumului, respectiv alegerilor anticipate sunt suportate din bugetul local al administrației publice în care au loc, suma acestora reprezentând subiec-tul unei hotărâri de Consiliu Local.