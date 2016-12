„Nu ne e frică de opoziţie”

Crin Antonescu:

„Nu ne e frică de opoziție”

Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că liberalii nu se tem de opoziție, însă nu și-o doresc, ci vor să fie la putere, pentru că au o responsabilitate dată de votul românilor. „PNL nu vrea să fie cu orice preț la guvernare. Niciodată nu am dorit să fim la guvernare altfel decât printr-un vot exprimat de cetățeni, într-o formulă agreată de cetățeni. Nouă nu ne e frică de opoziție. Totul se poate, mai ales în 2014, dar, dacă nu ne e frică, asta nu înseamnă că ne dorim să fim în opoziție. Ne dorim să fim la putere, avem responsabilitatea puterii, am cerut și am primit votul a peste cinci milioane de oameni într-o formulă de putere completă: Parlament, Guvern, președinție pe 2014", a afirmat Crin Antonescu. Acesta a admis că relațiile din interiorul USL sunt destul de tensionate, arătând că problemele țin de raportarea la mesajul original. „Destul de tensionată (relația din USL- n.r.), pentru că avem cu toții probleme în a ne raporta la spiritul și la mesajul original, avem probleme cu grupuri din PSD, asta e evaluarea mea, care tind să confunde USL cu PSD și 2014 cu 2004", a explicat liderul liberalilor. Întrebat cum este relația cu președintele PSD, Victor Ponta, Antonescu a spus că aceasta „nu mai este atât de bună”. Totodată, el a subliniat că PNL nu va fi acela care va lua inițiativa privind ruperea USL.