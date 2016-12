„Nu-mi dau demisia din Consiliul Local“

1

Sa plece PROSTANACUL DE IORDACHE

Mai bine sa-si dea demisia prostanacul ala de Iordache decat Moinescu.E disperat pentru ca la anul nu mai are sanse la fotoliul de primar.Clar in 2008 ne-am inselat si am votat un ,,PROSTANAC". In 2012 nu se va mai intampla asta !!!Succes Moinescule si dale in gura la hoti !!!