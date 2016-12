„Nu merg la alt partid!”

Fostul președinte PSD Mircea Geoană a declarat că nu va merge la niciun alt partid, pentru că a fost lider de formațiune politică mare, el menționând însă că nu are însă o problemă cu a începe un proiect politic nou.El a spus că s-a văzut ieri în Senat că nu are nicio înțelegere cu puterea și că nu este "bara-bara" cu președintele Traian Băsescu, așa cum s-a sugerat.Întrebat dacă va merge la UNPR, Geoană a spus: „Sub nicio formă nu o să merg la alt partid. Am fost președinte de partid mare”.