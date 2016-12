"Nu mai avem datorii la FMI; eventual, facem un acord preventiv"

Ştire online publicată Duminică, 13 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta a susținut aseară, într-o emisiune televizată, că au fost plătite ultimele sume din datoria către Fondul Monetar Internațional (FMI)."Anul ăsta am plătit ultimii bani din împrumutul făcut de Băsescu și Boc. (...) Am terminat. Nu mai avem datorii la FMI. Eventual, facem un acord preventiv, dar bani nu mai luăm", a declarat Ponta la Antena 3.Prim-ministrul a adăugat că, din declarațiile publice făcute de reprezentanții coaliției, reiese că ar putea fi încheiat un acord de tip preventiv.Marți, Victor Ponta afirma că un acord cu FMI, BM și CE are efecte pozitive și preciza că decizia semnării unui nou astfel de document trebuie să aparțină principalilor decidenți politici.Actualul acord cu instituțiile financiare internaționale expiră la finalul acestei luni, scrie Agerpres.