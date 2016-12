„Nu mă voi implica în susţinerea campaniei lui Iohannis“

Crin Antonescu:

„Nu mă voi implica în susținerea campaniei lui Iohannis“

Fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat că exclude categoric o candidatură independentă la prezidențiale, el menționând că nu se va implica în susținerea campaniei lui Klaus Iohannis și că va vedea dacă îl va vota pe acesta.Antonescu a precizat, într-o emisiune la Realitatea TV, că exclude categoric o candidatură independentă și că respectă decizia partidului în acest sens. Întrebat de moderator dacă se va implica în susținerea campaniei lui Iohannis, Antonescu a răspuns: „Nu, categoric nu, pentru că sunt un om responsabil”.Solicitat să explice această afirmație, Antonescu a spus: „PNL a făcut niște sondaje de opinie. Trei oameni foarte serioși dintre con-ducătorii PNL s-au ocupat personal de executarea - nu le-au făcut ei - aceste sondaje au fost cât se poate de credibile, au crezut atât de mult în ele - vorbim elegant, dar ce mai contează, doar suntem în junglă - ele au fost și publicate înainte să se ia decizia, lucru care nu s-a întâmplat la alte partide care se respectă. Și sondajul era îngrozitor, scorul meu politic, de susținere, era unul extrem de mic, mai mic decât al doamnei Udrea, al domnului Băsescu, decât al tuturor domnilor care se pot imagina”.Crin Antonescu a mai adăugat că, atâta vreme cât există o asemenea realitate cu un astfel de sondaj, înseamnă că el este personajul a cărui alăturare de candidatul creditat, Klaus Iohannis, trebuie evitată.„În sensul acesta vorbesc de faptul că eu în mod responsabil nu voi sări în cârca acestui candidat pentru a-l trage în jos, pentru a-i diminua imaginea, a-i fi asociată figura lui cu un om care are atâta ostilitate, impopularitate, precum arăta sondajul respectiv. Îmi văd de treaba mea, încerc să nu asocieze omul când se duce să voteze Iohannis, să uite de mine, ca nu cumva să se răzgândească”, a adăugat Antonescu.El a mai arătat că îl cunoaște pe candidatul Victor Ponta și nu îl va vota și că nu îl cunoaște pe candidatul Klaus Iohannis și va vedea dacă îi va acorda acestuia votul.„Nu am spus că nu îl votez, am spus că nu îl cunosc. Cunosc candidatul Ponta și nu îl votez, nu cunosc candidatul Iohannis și mă uit cu mare atenție la el”, a spus Antonescu.