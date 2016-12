„Nu mă înscriu în cursa internă a PDL pentru prezidenţiale“

„Nu mă înscriu în cursa internă a PDL pentru prezidențiale“

Fostul premier Emil Boc a anunțat, ieri, că nu se va înscrie în cursa internă din PDL pentru nominalizarea unui candidat propriu la prezidențiale și a spus că soluția pentru ca forma-țiunile de dreapta să câș-tige alegerile în 2014 este să aibă un singur candidat.„Nu mă înscriu în com-petiția internă din PDL pentru Președinție, avem treabă aici. Cred, însă, în actualul context, că dreapta are nevoie acum, mai mult ca niciodată, să fie unită sau să se unească cât mai repede, pentru că doar așa va putea învinge stânga distrugătoare a statului de drept și a locurilor de muncă din România. Cu cât se va face mai târziu această unificare a dreptei, cu atât se vor diminua șansele victoriei. De aceea, doar o dreaptă unită poate să bată stânga și la ur-mătoarele alegeri, dar mai ales la alegerile prezi-dențiale de anul viitor”, a afirmat Boc. Întrebat dacă susține ideea unui singur candidat al dreptei la prezidențiale, Boc a spus că aceasta este soluția. „A merge cu mai mulți candidați ar însemna o diminuare substanțială a șanselor de victorie. Dar o dreaptă unită poate câștiga și România are nevoie de dreapta. Ne place, nu ne place, astea sunt soluțiile care s-au demonstrat în România că asigură supra-viețuirea economică, cu efortul românilor, iar pentru consolidarea democrației avem nevoie de orientări de centru-dreapta și nu de stânga, care are apucături de origine stalinisto-comu-niste”, a subliniat Emil Boc. Fostul premier declara și la sfârșitul lunii august că dorește să rămână primar la Cluj-Napoca.