"Nu mă cramponez de funcţia de preşedinte al Senatului"

Călin Popescu Tăriceanu:

"Nu mă cramponez de funcția de președinte al Senatului"

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, ieri, că nu se cramponează de funcția pe care o deține în prezent, dacă majoritatea parlamentară se va schimba și se va pune problema înlocuirii sale la șefia Senatului.„Poziția pe care o ocup este rezultatul unui vot al actualei majorități parlamentare. Dacă se va schimba majoritatea parlamentară, atunci sigur se poate pune problema alegerii unui nou președinte al Senatului. Eu nu mă cramponez de această funcție. Dar, atâta vreme cât am avut un vot din partea colegilor mei, ocup această poziție, care este una de reprezentare a Senatului și nimic mai mult”, a spus el.Întrebat dacă reprezentanții grupului PNL din Senat au transmis conducerii acestei Camere semnăturile strânse în vederea întocmirii unui proiect de hotărâre privind revocarea sa din funcție, Tăriceanu a spus: „Până în momentul de față, nu am cunoștință de așa ceva. Dacă sunt strânse mai mult de o treime, foarte bine”.Prim-vicepreședintele PNL Teodor Atanasiu a declarat, săptămâna trecută, că liberalii au început strângerea de semnături în rândul senatorilor pentru proiectul de hotărâre care vizează revocarea lui Călin Popescu Tăriceanu din funcția de președinte al Senatului.„E unul dintre obiectivele noastre să creăm o majoritate la Senat și să schimbăm conducerea Senatului, normal că am început să strângem semnături pentru proiectul de hotărâre în cadrul grupului de senatori ai PNL, urmând ca, după aceea, să ne adresăm și altor senatori, sperând să facem o majoritate care să voteze pentru acest proiect de hotărâre”, a spus Atanasiu.