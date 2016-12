„Nu m-aş mira ca Primăria să fi dat bani să-mi dea jos bannerele“

Gigi Chiru, candidatul PD-L pe colegiul 6 la Camera Deputaților:

„Nu m-aș mira ca Primăria să fi dat bani să-mi dea jos bannerele“

Gigi Chiru, aspirantul democrat-liberal la un mandat de deputat pe colegiul cu numărul 6, a criticat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, tentativele de intimidare electorală care au loc la adresa candi-daților PD-L. Concret, pedelistul l-a acuzat pe Ionuț Barbu, reprezentant al uneia dintre firmele subcontractoare ale Primăriei Constanța, că ar fi dispus „furtul“ a nu mai puțin de 15 dintre cele 18 bannere de campanie, care îl reprezentau pe el. „Vineri, am constatat că au dispărut opt bannere, sâmbătă am constatat dispariția a încă șapte. Le-am găsit ulterior într-un depozit de pe strada Charles Darwin, dar asta după ce am fost mințit, de cel care se afla acolo, că materialele mele nu sunt, de fapt, în acea magazie”, a explicat democrat-liberalul aspirant la un fotoliu de deputat în Parlamentul României. Totodată, Chiru a adăugat că a aflat, la fața locului, că cel care ar fi ordonat „furtul bannerelor” ar fi „Ionuț Barbu, acționar majoritar al unor firme care au contracte cu municipalitatea constănțeană”. El a ținut să menționeze că a depus deja o plângere penală pentru furt și că, de asemenea, va cere „în instanța civilă, toate drepturile” pe care le poate pretinde. „Fapta asta constituie infracțiune. Iar pe cei care mi-au făcut asta nu pot să-i numesc decât «hoți»!”, a subliniat pedelistul. Mai mult decât atât, el a precizat: „Acest Ionuț Barbu, organizator al Romanian Grand Prix și al altor evenimente de acest gen, ori este un hoț, ori răspunde unei comenzi politice. Asta e singura concluzie pe care pot să o trag”. Conform legii… Candidatul PD-L pe colegiul 6 la Camera Deputaților invocă faptul că, potrivit Legii 67/2004, cu modificările ulterioare, „primarii sunt obligați ca, până la începerea campaniei electorale, să stabilească prin dispoziție locuri speciale pentru afișaj electoral, ținând seama de numărul partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste de candidați, candidaturi pentru funcția de primar, cât și de candidații independenți. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective”. În acest sens, Chiru a explicat că „dispunerea bannerelor a respectat întocmai prevederile legii”, dar și că, în opinia sa, „nicio hotărâre de Consiliu Local și nicio altă măsură a municipalității nu poate avea întâietate în fața acestei legi (n.r.- Legea 67/2004". Chiru a prezentat ieri și „procesul verbal de inventariere a stâlpilor Enel, pe care au fost amplasate bannerele, care, ulterior, au fost furate”. Întrebat dacă acuză în vreun fel sau altul PSD-ul de soarta bannerelor PD-L, Chiru a subliniat: „Respectăm cu toții legea sau avem voie să afișăm doar unii dintre noi?! Din punctul meu de vedere, Ionuț Barbu a furat. Nu m-aș mira ca Primăria (n.r. - Primăria Constanța) să-i fi dat bani ca să-mi dea jos bannerele”, a conchis el.