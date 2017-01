„Nu-i văd pe cei de la PNL că vor fi vioara întâi în noua formaţiune”

„Nu-i văd pe cei de la PNL că vor fi vioara întâi în noua formațiune”

Liderul grupului senatorial al PSD, Ilie Sârbu, a declarat că direcția de mers a formațiunii rezultate din fuziunea PNL și PDL este spre Traian Băsescu iar liberalii sunt "ușor naivi", nu vor rezista și nu vor fi vioara întâi în această nouă formațiune."Credem că direcția de mers e totuși spre Traian Băsescu. M-am uitat și eu în prezidiu, i-am văzut pe toți acolo, toți oamenii de bază ai domnului Băsescu, i-am văzut pe cei care au rupt o parte din PNL înainte, am văzut naivitatea PNL-ului, care crede că va rămâne Partidul National Liberal, sigur, cu numele așa va fi, dar îi cunoaștem pe cei de la PDL, cum îi cunoaștem și pe cei de la PNL, dar n-aș avea aceeași părere și despre unii și despre alții. Aici a fost o criză a domnului Antonescu, o ambiție. Dincolo am avut de-a face cu politicieni cu experiență și cu o forță pe care o cunoaștem cu toții. Nu-i văd pe cei de la PNL, care sunt ușor naivi, că vor rezista și ei vor fi vioara întâi", a spus Sârbu la radio RFI. Întrebat dacă se teme de viitorul candidat al dreptei la prezidențiale, senatorul PSD a răspuns că nu are motiv.