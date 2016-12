„Nu excludem chiar o grevă generală a primarilor de oraşe din România“

Nicolae Matei, președintele AOR:

„Nu excludem chiar o grevă generală a primarilor de orașe din România“

Membrii Asociației Orașelor din România (AOR) s-au reunit, zilele trecute, în cadrul Consiliului Director, la lucrări participând 47 de primari de orașe din România. Reuniunea a avut loc în perioada 24-26 iunie la Năvodari.„Orașele din România au un aport important în ceea ce privește viitorul țării. Se poate vedea prin raportul de activitate pe trimestrul al doilea al acestui an al Asociației Orașelor din România. În mai puțin de jumătate de an Asociația Orașelor a consultat și a dat puncte de vedere pentru 244 de legi. În total, 244 de acte normative au fost analizate de către Asociația Orașelor”, a declarat Nicolae Matei, președintele Asociației Orașelor din România și, totodată, primar al orașului Năvodari.În cadrul dezbaterilor, Asociația Orașelor din România a considerat că 68 dintre proiecte sunt oportune și 75 inoportune. Totodată, Consiliul Director al AOR nu a ocolit subiecte ce vizează descentralizarea bazată pe autonomie locală și întărirea capacității administrative. De asemenea, a fost pusă în discuție promovarea unui act normativ care să definească statutul primarului.De-a lungul întregii reuniuni au fost discutate aspecte care au privit construirea unei autonomii locale reale. Primarii de orașe au ridicat o serie de probleme cu care se confruntă. Ele au fost centralizate și urmează să fie prezentate reprezentanților cu putere decizio-nală din Guvernul României, pentru o armonizare legislativă. Pe lângă dezbaterile administrative și organizatorice pe care le-au purtat, primarii au ridicat o serie de probleme cu care se confruntă.„Colaborăm și cu Asociația Comunelor, cu Asociația Municipiilor și cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene, pentru că problemele cu care ne confruntăm vizează atât primarii din orașe, cât și primarii de comune și municipii, indiferent de culoarea politică pe care o îmbracă primarul. Au fost foarte multe voci care au spus că primarii trebuie să tragă un semnal de alarmă foarte ferm. Nu excludem chiar o grevă generală a primarilor de orașe din România”, a declarat Nicolae Matei, președintele AOR și primar al orașului Năvodari.„Suntem interesați ca veniturile care se generează de pe teritoriile pe care le administrăm să rămână în cea mai mare parte sub formă de venituri locale la primării și să nu fie colectate la nivel central. Indiferent de culoarea politică a primarului este mai bine pentru el să se bazeze pe venituri certe, decât să aștepte fonduri de la un guvern care este constituit pe majorități politice”, a spus Ilie Bolojan, primar Oradea, președinte executiv al AOR.Totodată, în cadrul discuțiilor s-a luat în discuție salarizarea, dar și statutul funcționarilor publici care continuă să fie o problemă spi-noasă deoarece grila de salarizare a funcționarilor din primării este foarte scăzută.„Avem probleme mari cu salarizarea personalului. Nu putem să aducem personal calificat în primării, pentru că salariile sunt foarte mici și atunci suntem nevoiți să lucrăm cu oameni angajați pe posturi inferioare”, a ținut să precizeze Aurelia Fedorca, primarul orașului Negrești Oaș.La final, președintele AOR, Nicolae Matei a spus că, în urma dezbaterilor, Asociația Orașelor din România se va adresa Guvernului pentru rezolvarea imediată a problemelor.