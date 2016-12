„Nu exclud o candidatură! Antonescu a fost validat, nu ales candidat“

Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a declarat că nu exclude posibilitatea de a se înscrie într-o cursă pentru a fi desemnat candidat la prezidențiale, precizând că în cadrul Congresului PNL Crin Antonescu a fost validat ca propunere de candidat și nu ales de către delegați.Tăriceanu a fost întrebat, într-o emisiune televizată, dacă va intra într-o eventuală luptă pentru desemnarea drept candidat pentru alegerile prezidențiale.„Eu consider că este mult prea timpuriu ca astăzi să iau o astfel de decizie, o astfel de posibilitate nu o exclud, dar eu consider că o astfel de decizie trebuie luată în anul 2014 și când va veni momentul dacă mă voi hotărî...”, a susținut Tăriceanu.Senatorul PNL a menționat că validarea candidaturii lui Crin Antonescu realizată în Congres nu a fost o alegere a delegaților, ci o confirmare a unei propuneri.„Un sistem de alegeri interne este cel mai democrat mod de a stabili un candidat în loc să aleagă un congres, care a ales însă ca să fim foarte corecți cu statutul și cu procedurile. Congresul nu a avut de ales, congresul nu a făcut decât să valideze o candidatură care era propusă de Biroul Politic și de Delegația Permanentă. Ca procedură, nu s-a încălcat Statutul, dar nu s-a făcut o alegere în adevăratul sens al cuvântului, a fost o confirmare pe care Congresul a dat-o și sigur că aceasta consider că era necesar”, a afirmat fostul lider al PNL.Tăriceanu a precizat că înțelegerea în cadrul USL nu s-a făcut pe numele candidaților la funcția de prim-ministru sau șef al statului, ci pe formațiunea care va face propunerea.