„Nu demisionez din PMP şi voi ataca în instanţă decizia ANI”

„Nu demisionez din PMP și voi ataca în instanță decizia ANI”

Deputatul PMP Marin Anton a declarat, astăzi, că nu va demisiona din PMP și va ataca în justiție decizia ANI privind incompatibilitatea sa, pe care o consideră "nejustificată"."Decizia ANI are la bază o anumită argumentație, nu pot s-o comentez că e nefondată. Eu cred că e nejustificată, motiv pentru care mă voi duce în justiție și-mi voi apăra drepturile. N-am motive să demisionez din partid. E o problemă de interpretare, din punctul meu de vedere. Eu, în momentul în care am aflat că intru în contradicție cu statutul parlamentarului, am început și demersurile de lichidare a societății", a precizat Marin Anton, citat de Mediafax.El a spus că în momentul în care și-a început mandatul de deputat a început și demersurile pentru lichidarea "întreprinderii individuale Anton Marin", pe care o deținea.