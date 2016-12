„Nu declanşez suspendarea preşedintelui dacă CC decide că a încălcat Constituţia“

Victor Ponta:

„Nu declanșez suspendarea președintelui dacă CC decide că a încălcat Constituția“

Premierul Victor Ponta a afirmat, ieri, răspunzând unei întrebări, că nu va declanșa o nouă procedură de suspendare a preșe-dintelui în cazul în care Curtea Constituțională va decide că Traian Băsescu a încălcat Constituția purtând un tricou cu sigla PMP.Întrebat dacă va fi declanșată o nouă procedură de suspendare a președintelui dacă Curtea Constituțională va decide că acesta a încălcat Constituția, Victor Ponta a spus că nu, afirmând că nu se antepronunță, dar că dacă CC va decide că președintele nu are voie să se implice în campania electorală, atunci șeful statului va trebui să respecte această decizie.„Nu. Dacă CC decide și eu sper că așa se va întâmpla, dar nu pot să mă pronunț eu, doar domnul Zegrean se poate antepronunța, eu nu am voie să mă antepronunț. Pe 21 mai se decide acest lucru. Dacă Curtea Constituțională va decide că președintele țării, așa cum sunt judecătorii, procurorii, ambasadorii, militarii, înalții funcționari, are drept de vot, dar nu are voie să facă campanie electorală, evident că până și domnul Băsescu trebuie să respecte această decizie a Curții Constituționale să nu încalce Constituția. Dar asta putem să stabilim pe 21, în funcție de decizia Curții Constituționale”, a afirmat Victor Ponta.