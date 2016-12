"Nu dăm jos un Guvern din care facem parte"

Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat miercuri, după o analiză a rezultatelor alegerilor prezidențiale, că partidul său a demonstrat că are "coloană vertebrală", se ține de cuvânt și și-a făcut datoria pentru stabilitatea României."Cred că, dincolo de legende și ce se decantează, în momentul când în politică pe termen lung te ții de cuvânt devine un brand politic. Și prietenii și cei care nu-mi sunt prieteni știu că, dincolo de calitățile sau defectele mele, mă țin de cuvânt. Nu dăm jos un Guvern din care facem parte, fiindcă ne ținem de cuvânt, avem o datorie pentru stabilitatea României. Am exprimat și colegilor de la PSD că UNPR a câștigat 87% din cele 70 de localități — municipii mari, reședință de județ, municipii, orașe — deci ne-am făcut datoria", a declarat Gabriel Oprea la Palatul Parlamentului.Întrebat despre eventuale plecări din partid, el a spus că, de regulă, din UNPR nu au plecat oameni. "Importantă este coloana vertebrală a acestui partid. Am mare încredere în colegii mei. Repet, în politică mai pleacă unii, mai vin alții, dar coloana vertebrală a acestui proiect politic de unitate națională, de interes național și de stabilitate și securitate națională rămâne în picioare", a subliniat liderul UNPR, citat de Agerpres.