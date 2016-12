"Nu cred că Dacian Cioloş are ce să mai caute în fruntea Guvernului"

Călin Popescu Tăriceanu:

"Nu cred că Dacian Cioloș are ce să mai caute în fruntea Guvernului"

Copreședintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, ieri, că nu crede că Dacian Cioloș are ce să mai caute în fruntea Guvernului după alegerile din decembrie.„Asta numai în cazul în care acceptăm cu toții că, de fapt, trăim într-o butaforie numită democrație și în care votul nu mai are nicio relevanță și punem atunci pe cine îi place președintelui. Că-l cheamă Dacian Cioloș sau Gigel mai știu eu cum, nu are nicio importanță. Nu. Eu nu cred că o astfel de formulă, chiar cu artificiul ăsta pe care l-a făcut PNL-ul pentru a-și salva imaginea și pielea la alegeri, de a-l propune prim-ministru, nu cred că Dacian Cioloș are ce să caute ca prim-ministru”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu întrebat fiind dacă îl vede pe Dacian Cioloș ca prim-ministru și după 11 decembrie.Tăriceanu a mai spus că șeful statului va trebui până la urmă să respecte votul popular.Copreședintele ALDE a susținut că, în momentul de față, „românii sunt absolut sătui de această brambureală care se numește guvernul tehnocrat”, pe care l-a acuzat de incompetență. Tăriceanu a adăugat că românii nu-și pot permite ca țara să fie condusă „de miniștri cu caș la gură”.