"Nu avem laboratoare acreditate pentru analiza soluțiilor dezinfectante"

Ştire online publicată Marţi, 26 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

România nu are laboratoare acreditate pentru analiza soluțiilor dezinfectante folosite în spitale, a precizat, azi, într-o conferință de presă, ministrul Sănătății, Patriciu Achimaș-Cadariu, scrie Agerpres."Nu avem laboratoare acreditate. Am dispus controale mixte, corp de control, inspecție și DSP, pe de o parte. Pe de altă parte, am identificat finanțare pentru a putea face aceste verificări. În mod evident, pe termen scurt nu le putem face în țară și pot fi finanțate prin veniturile proprii ale DSP-urilor. Pe termen lung sunt două laboratoare. Institutul de Sănătate Publică se ocupă practic de ele și vor primi acreditare, estimăm, într-un an. Din veniturile proprii ale DSP pot să fie plătite sume la laboratoare de referință din afara țării până când le vom avea pe cele două despre care am pomenit. Noi nu avem laboratoare acreditate, sunt laboratoare private", a explicat Achimaș-Cadariu.Potrivit ministrului Sănătății, în România, avizele pentru soluțiile dezinfectante provin de la instituții europene, conform unei directive, și ele sunt acceptate pe baza documentelor emise în afara țării."Analizele sunt făcute în prezent pentru soluțiile aduse în România la laboratoare din străinătate. Avizele se primesc pe seama unor teste de eficacitate care sunt probabil făcute în străinătate, se obține o dovadă a eficacității lor, care este după aceea evaluată în România. Ele sunt conforme la nivelul UE. Avizul se obține în diverse instituții europene și conform unei directive. Asta este ceea ce mi s-a spus, conform unei directive, ele sunt acceptate în România. Avizul este dat de către o autoritate a statului după ce acel produs are un aviz de la un laborator de referință din UE. În acel moment se verifică hârtiile", a afirmat demnitarul.